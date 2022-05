FIFA 23 będzie ostatnim tytułem serii wydanym przez EA Sports. Wcześniejsze medialne doniesienia stały się faktem. W przyszłym roku światło dzienne ma ujrzeć tytuł EA Sports FC. Czy będzie to tylko kosmetyczna zmiana nazwy? EA zapowiada, że nie, a gracze tylko zyskają.

/ EA SPORTS / Materiały prasowe

Oficjalnie Electronic Arts Sports oraz FIFA kończą współpracę, a co za tym idzie gra FIFA 23 będzie ostatnim tytułem tej serii.

Pierwsza gra, nazwana FIFA International Soccer, została wydana w 1994 roku i miała być konkurentem Sensible Soccer. Przez lata gra zmieniała się wielokrotnie. Gracze na całym świecie zadają pytanie, czy będzie to tylko kosmetyczna zmiana tytułu, czy jednak coś więcej.

Odniósł się już do tego Cam Weber z EA Sports. Po prawie 30 latach tworzenia definiujących gatunek interaktywnych doświadczeń piłkarskich, wkrótce rozpoczniemy nową, ekscytującą erę. W przyszłym roku EA SPORTS FC stanie się przyszłością futbolu od EA SPORTS - czytamy w specjalnym oświadczeniu.

Premiera nowego tytułu zapowiedziana jest na połowę przyszłego roku. Gracze wciąż do dyspozycji wiele trybów gry i lig znanych z dotychczasowej serii FIFA.

Będzie tam Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs i VOLTA Football. Nasze wyjątkowe portfolio licencji obejmujące ponad 19 tys. graczy, ponad 700 drużyn, ponad 100 stadionów i 30 lig, w które inwestujemy od dziesięcioleci, nadal będą dostępne, wyłącznie w EA SPORTS FC. Obejmuje to ekskluzywne partnerstwa z Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, MLS - i nie tylko - mówi Weber.

A jak zmianę nazwy, a właściwie całkowicie nowe otwarcie komentują eksperci związani z rynkiem gier? Gry wideo powinny przede wszystkim mieć krótką nazwę. Gdy wymawiamy Crysis - od razu mamy pewne skojarzenia. Trudno sobie teraz wyobrazić, jak znajomy do znajomego mówi - chodź pogramy w EA Sports FC. Być może to będzie jeszcze jakoś skrócone - mówi dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czy FIFA będzie konkurowała z EA Sports FC? Pojawiły się ciekawe plotki, że Gianni Infantino będzie chciał, aby to FIFA była tą najważniejszą grą piłkarską, co by oznaczało, że mimo rezygnacji EA Sports ktoś dalej mógłby kontynuować serię.