Joe Biden zadebiutował w neapolitańskiej szopce. W pracowni znanego szopkarza pojawiła się figurka prezydenta elekta z terakoty. Ustawiono ją obok pasterzy w żłóbku. W roku pandemii większość statuetek ma maseczki.

Artysta z Neapolu tworzy figurkę Joe Bidena po wyborach prezydenckich w USA / CIRO FUSCO / PAP/EPA

Artyści z Neapolu, którzy swoje pracownie i zarazem sklepy z szopkami mają w historycznym centrum na ulicy San Gregorio Armeno, zawsze reagują na bieżące wydarzenia i wykonują figurki znanych oraz popularnych osobistości z Włoch i z całego świata.

Jak podkreślił znany szopkarz Genny Di Virgilio, nie mogło zabraknąć Joe Bidena. Jego wybór nazwał "jednym z nielicznych dobrych wydarzeń 2020 roku".





/ CIRO FUSCO / PAP/EPA

Biden z flagą amerykańską w ręku nie ma maseczki, ale nosi ją większość figurek w szopce, w tym pasterze, Trzej Królowie, a nawet owieczki. Bez maseczek jest Święta Rodzina.



Cytat Szopka, zarówno w przeszłości, jak i obecnie przedstawia zawsze sceny z codziennego życia, a zatem naturalne jest to, że także my inspirujemy się tym, co dzieje się wokół nas. powiedział Di Virgilio.

Warsztaty szopkarzy, oblegane co roku przez tysiące ludzi, są zamknięte, a ich ulica opustoszała z powodu surowych obostrzeń w handlu, jakie wprowadzono w całym regionie Kampania, uznanym za czerwoną strefę największego ryzyka zakażeń.



Ale w niedostępnych dla klientów pracowniach cały czas wre praca nad figurkami do szopek, a przyświeca jej nadzieja, że wkrótce zostaną one ponownie otwarte.



/ CIRO FUSCO / PAP/EPA

/ CIRO FUSCO / PAP/EPA

Pandemia zmusza nas do tego, byśmy przebywali zamknięci w naszych pracowniach bez kontaktu z ludźmi - powiedział Genny Di Virgilio włoskim mediom.



Następnie dodał: Mam nadzieję, że w grudniu będę mógł otworzyć warsztat i wystawić koło Bidena figurkę przyszłej wiceprezydent Kamali Harris. Już trwają prace nad nią - ujawnił.