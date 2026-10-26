Zjedz garść przed snem i śpij jak dziecko. Naukowcy o niezwykłych właściwościach pistacji

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Pistacje od kilku lat królują w kuchniach i mediach społecznościowych. Zielone orzechy podbiły serca smakoszy, pojawiając się w deserach, kawach, wypiekach i daniach wytrawnych. Ale czy ich popularność może mieć także wymiar zdrowotny? Najnowsze badania sugerują, że pistacje mogą być nie tylko pysznym dodatkiem do posiłków, ale także… wsparciem dla zdrowego snu.

Według artykułu opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie „Nutrition Research Reviews”, pistacje to prawdziwa skarbnica składników odżywczych wspierających sen. Zawierają m.in. tryptofan, magnez, witaminę B6 oraz fitomelatoninę. To właśnie te substancje odgrywają kluczową rolę w produkcji serotoniny i melatoniny – hormonów regulujących nasz rytm dobowy i jakość snu.

Porcja pistacji (30 gramów) dostarcza aż 71 mg tryptofanu – aminokwasu, którego organizm nie potrafi sam wytworzyć. To także solidna dawka witaminy B6 (38% dziennego zapotrzebowania) i magnezu (10% dziennego zapotrzebowania).

Co ciekawe, pistacje wyróżniają się najwyższą zawartością witaminy B6 i tryptofanu spośród wszystkich orzechów.

Potencjał do dalszych badań

Naukowcy z Columbia University Irving Medical Center podkreślają, że pistacje łączą w sobie wiele składników odżywczych i związków roślinnych, które mogą wspierać fizjologię snu. Marie-Pierre St-Onge, dyrektor Centrum Doskonalenia Badań nad Snem i Rytmami Dobowymi, zaznacza, że warto przyjrzeć się nie tylko pojedynczym składnikom, ale całej „matrycy pokarmowej” pistacji.

Naturalna synergia tych składników daje solidne podstawy teoretyczne do przeprowadzenia pierwszych kontrolowanych badań klinicznych na ludziach – podkreśla badaczka. To oznacza, że choć potencjał pistacji jest ogromny, naukowcy wciąż czekają na twarde dowody potwierdzające ich wpływ na jakość snu.