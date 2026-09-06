Tych urządzeń nie podłączaj do listwy zasilającej. Strażacy ostrzegają

RMF24

Brak gniazdek w domu często rozwiązujemy za pomocą przedłużaczy i listew zasilających. To wygodne, ale nie zawsze bezpieczne. Podłączenie kilku urządzeń o dużym poborze mocy do jednej listwy może doprowadzić do przeciążenia, przegrzania przewodów, uszkodzenia instalacji, a w najgorszym przypadku - do pożaru. Których urządzeń lepiej nie podłączać do przedłużacza?

Tych urządzeń nie podłączaj do listwy zasilającej

Tych urządzeń nie podłączaj do listwy zasilającej / Shutterstock

Przedłużacz sam w sobie nie jest niebezpieczny. Problem pojawia się wtedy, gdy jest niewłaściwie dobrany albo zostaje przeciążony. Jak przypomina Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, nadmierne obciążenie instalacji elektrycznej może prowadzić do zwarć i przeciążeń, a w konsekwencji nawet do pożaru. Strażacy zalecają, aby urządzeń o wysokim poborze mocy nie podłączać do listew zasilających.

„Warto pamiętać, że listwy zasilające są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki, ładowarki do telefonów czy laptopy. Dla bezpieczeństwa wybieraj listwy zasilające z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i zwróć uwagę na maksymalne obciążenie wskazane przez producenta” – czytamy w oficjalnym komunikacie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Mikrofalówka, pralka i lodówka. Te urządzenia wymagają szczególnej ostrożności

Wśród urządzeń, których nie zaleca się podłączać do listwy zasilającej, PSP wymienia m.in. kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne, grzejniki, farelki i termowentylatory. Na liście znajdują się także lodówki, zamrażarki, pralki i zmywarki.

Powód jest prosty: urządzenia te mogą pobierać znaczną ilość energii. Jeżeli kilka takich odbiorników zostanie podłączonych do jednego przedłużacza, jego dopuszczalne obciążenie może zostać przekroczone.

Podobne ostrzeżenia publikuje brytyjska organizacja Electrical Safety First. W przypadku mikrofalówek zaleca ona bezpośrednie podłączenie urządzenia do gniazdka, wskazując, że sprzęt ten może pobierać dużo energii i przeciążyć przedłużacz, zwłaszcza gdy jednocześnie pracują inne urządzenia dużej mocy.

Ekspert: Przedłużacz ma określony limit

Jamie Burns, ekspert ds. efektywności energetycznej z firmy Ailsa, tłumaczy:

Powodem, dla którego niektórych urządzeń nie powinno się podłączać do przedłużacza, jest fakt, że każdy przedłużacz ma określony maksymalny próg obciążenia. Jeśli podłączymy do niego sprzęt, który pobiera dużo prądu, przewód może pracować poza swoimi parametrami, co może prowadzić do przegrzania, a w skrajnych przypadkach nawet do pożaru - ostrzega Burns.

Według eksperta szczególnej ostrożności wymagają kuchenki mikrofalowe, lodówki z zamrażalnikiem oraz pralki.

Wszystkie te urządzenia w pewnych momentach pobierają dużo prądu i mogą być niebezpieczne, jeśli podłączymy je do przedłużacza. Jeśli nie masz pewności, czy dane urządzenie elektryczne można podłączyć do przedłużacza, zalecamy sprawdzić, ile prądu ono pobiera i porównać ten parametr z dopuszczalnym obciążeniem przedłużacza. Jeśli wartości są zbliżone, nie używaj przedłużacza.

Nie tylko mikrofalówka. Lista urządzeń, na które trzeba uważać

Do grupy urządzeń, których nie należy podłączać do przedłużacza lub listwy, należą również:

czajnik elektryczny ,

toster ,

zmywarka ,

suszarka do ubrań ,

przenośny grzejnik elektryczny ,

frytkownica beztłuszczowa (air fryer) ,

klimatyzator przenośny.

Nie oznacza to jednak, że każda listwa i każdy przedłużacz automatycznie ulegną uszkodzeniu po podłączeniu któregokolwiek z tych urządzeń. Kluczowe są parametry konkretnego przedłużacza, urządzenia oraz całkowite obciążenie.

Dla przykładu Electrical Safety First podaje orientacyjnie do 3000 W dla czajnika, do 2200 W dla pralki i zmywarki, około 2000 W dla przenośnego klimatyzatora oraz do 2600 W dla niektórych frytkownic beztłuszczowych. Są to wartości orientacyjne, a rzeczywisty pobór zależy od konkretnego modelu.

1800 W? Nie każdy przedłużacz ma taki limit

W internecie można znaleźć informację, że „przeciętny domowy przedłużacz nie powinien być używany powyżej 1800 W”. Nie jest to uniwersalna zasada dla wszystkich przedłużaczy używanych w Polsce.

Komenda Główna PSP podaje, że najczęściej spotykane przedłużacze domowe są przystosowane do obciążenia od 10 do 16 A, a maksymalną moc należy wyliczyć na podstawie napięcia i dopuszczalnego natężenia. Dla przedłużacza oznaczonego jako 16 A przy napięciu 230 V daje to teoretycznie 3680 W.

Dlatego przed podłączeniem urządzeń należy przede wszystkim sprawdzić oznaczenia na konkretnym przedłużaczu lub listwie oraz instrukcję producenta.

Nie można też zakładać, że skoro listwa ma kilka gniazd, to każde z nich może zasilać urządzenie o maksymalnej mocy. Liczy się łączne obciążenie całej listwy.

Nigdy nie łącz przedłużaczy jeden z drugim

Jednym z najczęstszych błędów jest tzw. łańcuchowanie, czyli podłączanie jednego przedłużacza do drugiego. PSP wprost ostrzega przed takim rozwiązaniem. Podłączenie kolejnych przedłużaczy może szybko doprowadzić do przekroczenia maksymalnej mocy listwy i zwiększyć ryzyko pożaru.

Taką samą zasadę wskazuje Electrical Safety First: należy używać tylko jednego przedłużacza na jedno gniazdko i nie łączyć przedłużaczy ze sobą.

Co można podłączać do listwy?

Listwy zasilające są szczególnie przydatne w przypadku urządzeń o stosunkowo niewielkim poborze mocy, takich jak:

ładowarki,

router,

monitor,

telewizor,

sprzęt RTV,

komputer biurowy.

Nie oznacza to jednak, że można podłączyć dowolną liczbę takich urządzeń. Ich łączny pobór również musi mieścić się w dopuszczalnym obciążeniu listwy.

W przypadku sprzętu komputerowego o wysokiej wydajności, np. mocnego komputera gamingowego, warto korzystać z odpowiednio dobranej listwy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym albo – jeśli pozwalają na to warunki – bezpośredniego gniazdka. Takie zalecenie również pojawia się w materiałach PSP.

Jak rozpoznać, że przedłużacz jest przeciążony?

Niepokojącymi sygnałami są przede wszystkim:

zapach spalonego plastiku,

nagrzewająca się wtyczka lub listwa,

ślady przypalenia,

przebarwienia wokół gniazdka,

stopiony plastik,

iskrzenie,

dym,

uszkodzona lub przetarta izolacja przewodu,

częste zadziałanie bezpieczników albo wyłączników nadprądowych.

Electrical Safety First zaleca, by tego nie ignorować. Uszkodzonego przedłużacza, wtyczki czy gniazdka nie należy dalej używać. PSP również przypomina, że przewody, wtyczki, obudowy, gniazdka i listwy powinny być regularnie sprawdzane. Jeżeli są uszkodzone, należy je wymienić.

Najbezpieczniejsze rozwiązanie? Dodatkowe gniazdko

Przedłużacz powinien rozwiązywać konkretny problem, a nie zastępować stałą instalację elektryczną. Jeżeli w danym miejscu regularnie brakuje gniazdek, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykonanie dodatkowego punktu przez wykwalifikowanego elektryka.