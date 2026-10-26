Nowy „król” wśród grzybów. Prawdziwy gigant odkryty w Chinach

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Naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia w południowo-zachodnich Chinach. W prowincji Junnan natrafili na gigantyczny gatunek grzyba. Dianjunus rex, bo tak nazwano nowy gatunek, to prawdziwy olbrzym w świecie grzybów – jego owocniki mogą osiągać aż 50 centymetrów wysokości i ważyć niemal 2,2 kilograma! Co więcej, ten niezwykły okaz reprezentuje zupełnie nową rodzinę grzybów, której korzenie sięgają czasów sprzed 65 milionów lat.

Historia grzyba Dianjunus rex, nazwanego tak częściowo na cześć słynnego Tyranozaura Rexa, sięga czasów tuż po katastrofie, która zakończyła erę dinozaurów. To właśnie wtedy, gdy życie na Ziemi niemal zamarło, a 75 proc. gatunków roślin i zwierząt wyginęło, grzyby – jako organizmy rozkładające martwą materię – zyskały wyjątkowe warunki do rozwoju.

D. rex należy do zupełnie nowej rodziny grzybów, nazwanej Dianjunaceae. Owocniki przypominają jasnokremowe, palczaste struktury, które wyrastają wysoko ponad ściółkę leśną.

Młode egzemplarze mają zaokrąglone wierzchołki, które z czasem przybierają kształty przypominające palce lub rozgałęzione formacje. Powierzchnia grzyba z wiekiem ciemnieje, a jego budowa znacząco odbiega od znanych z polskich lasów borowików czy podgrzybków.

Co ciekawe, choć grzyb ten nie był wcześniej znany nauce, lokalni rolnicy spotykali go w lasach i nawet próbowali – jak dotąd bez negatywnych skutków. Jednak dopiero przesłane przez jednego z mieszkańców zdjęcia wzbudziły zainteresowanie naukowców, którzy szybko zorientowali się, że mają do czynienia z czymś wyjątkowym.

Nowy rekordzista wśród workowców

D. rex to największy znany przedstawiciel workowców (Ascomycota) – grupy obejmującej aż 65 tysięcy gatunków, w tym trufle, smardze czy drożdże.

Dotychczasowym rekordzistą był Engleromyces goetzei z Kenii, osiągający 30 centymetrów średnicy. Większość innych workowców to organizmy mikroskopijne lub osiągające zaledwie kilka centymetrów wysokości.

Czy spotkamy Dianjunus rex w Polsce?

Dianjunus rex został odkryty wyłącznie w chińskiej prowincji Junnan, w środowiskach tropikalnych i subtropikalnych. Nie jest to więc gatunek, którego można wypatrywać podczas jesiennego grzybobrania w polskich lasach.

Warto też pamiętać, że odkrycie naukowe nie oznacza automatycznie, że grzyb jest jadalny. W przypadku Dianjunus rex nie ma żadnych danych na temat jego przydatności kulinarnej – lepiej więc podziwiać go z daleka, przynajmniej na razie.

Wciąż wiele do odkrycia

Odkrycie Dianjunus rex pokazuje, jak mało jeszcze wiemy o różnorodności grzybów. Szacuje się, że na świecie może istnieć od 2 do nawet 13 milionów gatunków grzybów, z czego opisano zaledwie około 150 tysięcy.

Grzyby odgrywają kluczową rolę w ekosystemach – rozkładają materię organiczną i wspierają wzrost roślin, a ich poznanie jest niezbędne do zrozumienia funkcjonowania przyrody.

Jak podkreślają naukowcy, odkrycie tak spektakularnego gatunku często zależy od szczęścia i czujności – nawet tak duże grzyby mogą pozostawać niezauważone przez lata, ukryte w gęstych lasach.



