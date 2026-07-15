Najdroższy dinozaur sprzedany. Po śladach wiemy, że nie unikał walki

Skamieniałość sprzed 67 mln lat należy do najlepiej zachowanych okazów tego gatunku. Szkielet ma ponad 4 metry wysokości, a paleontologom udało się odzyskać ponad 60 proc. oryginalnych kości. Tyranozaur został odnaleziony w 2021 roku na ranczu w stanie Dakota Południowa w USA.
Jak podkreśla Cassandra Hatton z domu aukcyjnego Sotheby’s, przygotowanie okazu do sprzedaży było wieloletnim przedsięwzięciem. Wydobywanie kości trwało przez trzy kolejne sezony letnie – od 2021 do 2023 roku – ponieważ tylko wtedy rozmarznięta ziemia pozwalała na prowadzenie prac. Następnie naukowcy przez kolejne trzy lata oczyszczali, analizowali i składali szkielet.
Badania wykazały, że zwierzę w swoim życiu doznało licznych obrażeń. Na czaszce odkryto ślady ugryzień, a na żebrach – zrośnięte złamania. Zdaniem ekspertów urazy mogły powstać podczas walk z innymi dinozaurami lub w trakcie zdobywania pożywienia.
Nowy właściciel „Gusa” pozostaje anonimowy. Sprzedaż pobiła poprzedni rekord ustanowiony w 2024 roku przez szkielet stegozaura „Apex” i jako pierwsza w historii przekroczyła próg 50 mln dolarów.
Dinozaury nie są tanie
Zdaniem części naukowców rekordowa transakcja może zapowiadać nową falę zainteresowania wyjątkowymi skamieniałościami wśród najbogatszych kolekcjonerów. Nie oznacza to jednak, że okaz zniknie z pola widzenia publiczności. Poprzedni rekordzista – stegozaur „Apex” – po zakupie przez miliardera Kennetha Griffina został wypożyczony na cztery lata do Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej. Niewykluczone więc, że również „Gus” w przyszłości trafi na muzealną ekspozycję.
Brytyjski „The Guardian” cytuje jednak głosy zaniepokojonych fachowców, którzy wskazują, że dziś szkielety dinozaurów kosztują fortunę, a co za tym idzie, nie stać na nie muzeów czy innych tego typu instytucji. To z kolei sprawia, że dostęp badaczy jest do nich utrudniony lub niemożliwy.