Idealnie okrągła wyspa kręci się wokół własnej osi. Naukowcy odkryli jej sekret

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Idealnie okrągła, pływająca wyspa w sercu argentyńskich mokradeł przez lata rozpalała wyobraźnię miłośników teorii spiskowych, którzy dopatrywali się w niej sekretnej bazy UFO. El Ojo nie tylko unosi się na wodzie, ale wykonuje niesamowity taniec, nieustannie obracając się wokół własnej osi. Choć wokół obiektu narosły mroczne legendy, naukowcy w końcu zbadali ten niezwykły fenomen i znaleźli zaskakująco racjonalne wyjaśnienie.

Tajemnicza wyspa El Ojo w Argentynie: Niezwykły fenomen natury

El Ojo, czyli po hiszpańsku „oko”, zawdzięcza swoją nazwę niesamowitemu wyglądowi – na zdjęciach satelitarnych przypomina zieloną kropkę na czarnym tle, niczym źrenica oka. Wyspa znajduje się około 70 kilometrów na północ od Buenos Aires, pośród rozległych mokradeł delty Parany. Jej średnica wynosi 118 metrów, a zbiornik wodny, na którym pływa, również ma niemal idealnie okrągły kształt.

Najbardziej niezwykłą cechą El Ojo jest jednak jej ruch. Analiza zdjęć z lat 2003–2022 wykazała, że wyspa nie tylko unosi się na wodzie, ale także regularnie obraca się wokół własnej osi, zmieniając położenie na powierzchni jeziora. Obserwacje te potwierdzają, że mamy do czynienia z bardzo rzadkim, naturalnym zjawiskiem.

Mechanizm ruchu: natura bez tajemnic

Naukowcy, którzy badali El Ojo, doszli do wniosku, że wyspa powstała z gęsto splecionych roślin, głównie traw, sitowia oraz warstw rozkładającego się materiału organicznego. Struktura ta działa jak naturalny ponton – dzięki nagromadzeniu organicznych warstw o dużej wyporności, całość swobodnie unosi się na wodzie.

Ruch wyspy wyjaśnia obecność okrężnego prądu wodnego w zbiorniku. To właśnie ten prąd sprawia, że El Ojo powoli, ale nieustannie obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dodatkowo, podczas tego ruchu wyspa ociera się o brzegi jeziora, co prowadzi do stopniowej erozji zarówno jej samej, jak i linii brzegowej zbiornika. Właśnie dzięki temu procesowi zarówno wyspa, jak i otaczające ją jezioro utrzymują niemal idealnie okrągły kształt.

Od legend i UFO po naukowe badania

El Ojo stała się szerzej znana w 2016 roku, kiedy to argentyński filmowiec Sergio Neuspiller natknął się na nią podczas poszukiwań lokalizacji do filmu grozy za pomocą Google Earth. Miejscowi mieszkańcy znali wyspę już wcześniej, a z nią związane były liczne legendy – od starożytnych bóstw, przez opowieści o UFO, po historie o indiańskich grobowcach i rzekomych objawieniach.

Wielu entuzjastów zjawisk paranormalnych sugerowało, że wyspa może skrywać wejście do bazy obcych, a jej rozmiary są wystarczające, by pomieścić statek UFO. Takie teorie podsycały wyobraźnię internautów, jednak naukowe wyjaśnienie tego fenomenu okazało się znacznie bardziej przyziemne.

Zespół Neuspillera przeprowadził własne badania, przelatując nad wyspą samolotem i próbując dotrzeć do niej pieszo. Woda wokół El Ojo z powietrza wydawała się czarna, choć w rzeczywistości była przejrzysta – ciemne wrażenie wynikało z koloru dna. Badacze rozpoczęli nawet kampanię crowdfundingową, by zebrać fundusze na dalsze eksploracje i film dokumentalny, jednak nie udało się zgromadzić zakładanej kwoty.

El Ojo pozostaje jednym z najbardziej intrygujących i rzadkich przykładów pływających wysp na świecie. Choć jej tajemnica została już rozwikłana przez naukowców, wyspa wciąż inspiruje do snucia legend, przyciąga uwagę badaczy oraz turystów poszukujących niezwykłych miejsc. To dowód na to, jak fascynujące i nieprzewidywalne potrafią być zjawiska kształtowane przez naturę.