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Szczepionka na czerniaka coraz bliżej? Nowe wyniki badań klinicznych

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (14:47)

Rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka, czyli groźnego raka skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może być to krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem.

Szczepionka na czerniaka coraz bliżej? Nowe wyniki badań klinicznych
laboratorium badania naukowe mikroskop naukowiec /Shutterstock
  • Nowa, spersonalizowana szczepionka na czerniaka oparta na technologii mRNA, w połączeniu z immunoterapią, wykazuje obiecujące wyniki w międzynarodowym badaniu klinicznym, znacząco wydłużając czas przeżycia pacjentów bez nawrotu choroby.
  • Terapia ta zmniejszyła ryzyko nawrotu czerniaka lub zgonu o 49% w ciągu pięciu lat u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby po usunięciu guza, a działania niepożądane były porównywalne do tych po standardowych szczepionkach.
  • Szczepionka jest indywidualnie dopasowana do mutacji występujących w guzach poszczególnych pacjentów, co pozwala układowi odpornościowemu skuteczniej rozpoznawać i niszczyć komórki nowotworowe, a podobne badania prowadzone są także w przypadku innych nowotworów, np. raka płuca.
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Spersonalizowana szczepionka na czerniaka, oparta na technologii mRNA, w połączeniu z immunoterapią, daje dobre wyniki w dużym badaniu klinicznym – poinformowali w środę przedstawiciele dwóch firm, które wspólnie testują nową metodę leczenia. Wcześniej, w styczniu 2026 roku, informowano o wynikach II fazy badania - które wykazało, że terapia ta zmniejszyła ryzyko nawrotu czerniaka lub zgonu z jego powodu o 49 proc. w okresie pięciu lat.

To jeszcze nie jest koniec badań klinicznych, aczkolwiek wyniki badan na ponad stu pacjentach pozwalają nam wierzyć, że jest to dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka spersonalizowana - tak wyniki badań komentuje w rozmowie z RMF FM kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim profesor Natalia Marek-Trzonkowska. 

Osoby kwalifikowane do tego badania są w zaawansowanym stadium czerniaka, z przerzutami, ale po usunięciu guza. Trwają prace nad podobnymi preparatami stosowanymi u pacjentów z innymi typami nowotworów, na przykład z rakiem płuca 

prof. Marek-Trzonkowska

Jak powstała nowa szczepionka?

Szczepionka jest opracowywana na podstawie analizy mutacji, występujących w guzach konkretnych pacjentów.

W trakcie badania nie odnotowano nowych działań niepożądanych w związku ze stosowaniem terapii skojarzonej. Działania niepożądane były zbliżone do tych, które występują po szczepionkach powszechnie stosowanych w przypadku innych chorób.

Co najważniejsze, metoda ta pozwoliła na istotne wydłużenie czasu przeżycia pacjentów bez nawrotu czerniaka w porównaniu z leczeniem samym pembrolizumabem. Leczenie to ograniczyło również ryzyko tworzenia się przerzutów do innych części ciała.

Każdy guz charakteryzuje się unikalnym zestawem mutacji – nawet u pacjentów z tym samym rodzajem nowotworu” – skomentowała, cytowana przez CNBC dr Jane Healy, dyrektor ds. wczesnego rozwoju terapii onkologicznych w firmie Merck. Spersonalizowana szczepionka ma celować w konkretne mutacje występujące w guzie danego pacjenta. Pod tym względem różni się od podejścia uniwersalnego, jednakowego dla wszystkich. Szczepionka ma „wytrenować” układ odpornościowy tak, aby rozpoznawał i niszczył komórki, posiadające unikalne antygenu na powierzchni komórek nowotworu. Stosowany łącznie z nią pembrolizumab (immunoterapeutyk) dodatkowo wspomaga organizm w skuteczniejszym zwalczaniu nowotworu.


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