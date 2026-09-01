Niechciane pamiątki z wakacji. Dermatolog: Często nie mamy świadomości, że doszło do zakażenia

RMF24

Wakacyjny wyjazd kojarzy się przede wszystkim z odpoczynkiem, słońcem i przyjemnymi wspomnieniami. Zdarza się jednak, że z urlopu przywozimy także pamiątki, których zdecydowanie wolelibyśmy nie mieć. Nowe lub zmienione znamiona, podrażnienia po kąpieli w basenie, infekcje, a także choroby przenoszone drogą płciową mogą ujawnić się właśnie po wakacjach. O tym, na co zwracać uwagę i kiedy warto skonsultować się z lekarzem, w podcaście Radia RMF24 „Lekarz Dyżurny” mówiła dermatolog i wenerolog Julita Zaczyńska-Janeczko.

Gość podcastu „Lekarz Dyżurny” dermatolog-wenerolog Julita Zaczyńska-Janeczko podkreślała, że niektóre choroby przenoszone drogą płciową przez długi czas mogą nie dawać żadnych objawów.

Gość podcastu „Lekarz Dyżurny” dermatolog-wenerolog Julita Zaczyńska-Janeczko podkreślała, że niektóre choroby przenoszone drogą płciową przez długi czas mogą nie dawać żadnych objawów. / Shutterstock

Wakacyjne pamiątki zdrowotne. "Często nie mamy świadomości, że doszło do zakażenia" Czas: 15:48

Nowe znamię? Warto je sprawdzić

Jednym z sygnałów, których po wakacjach nie należy ignorować, są nowe zmiany skórne. Szczególną uwagę powinny zwrócić znamiona, które pojawiły się niedawno albo te już istniejące, które zaczęły się zmieniać.

Nowe zmiany, które się pojawiają na skórze. Te, które już były i zmieniły kształt, kolor, zmieniły wielkość Julita Zaczyńska-Janeczko, dermatolog-wenerolog

Niepokój powinny wzbudzić również zmiany powodujące świąd, pieczenie czy ból. Doktor Julita Zaczyńska-Janeczko podkreślała jednak, że brak takich objawów wcale nie oznacza, że zmiana jest niegroźna.

Większość na przykład czerniaków pojawia się w skórze niezmienionej. Pojawia się nagle, znienacka i może nawet mieć kolor, który w ogóle nie przypomina zmiany melanocytowej – objaśniała ekspertka.

Zmiana może mieć nawet kolor skóry albo być jasnobrązowa. Dlatego po okresie intensywnej ekspozycji na słońce warto dokładnie obejrzeć całe ciało i zwrócić uwagę na to, czy pojawiło się coś nowego.

Zdjęcia zmian mogą pomóc w obserwacji

Dobrym sposobem na monitorowanie znamion i innych zmian skórnych jest ich fotografowanie. Zdjęcia wykonane w domu nie zastąpią oczywiście badania dermatologicznego ani dermatoskopii, ale mogą pomóc zauważyć, że zmiana z czasem wygląda inaczej.

Jest to na pewno bardzo dobry pomysł, ponieważ możemy w ten sposób archiwizować, monitorować te zmiany – przekonywała dermatolog.

Fotografie mogą być również pomocne podczas wizyty u lekarza. Pozwalają pokazać, jak zmieniały się kolor, granice czy powierzchnia zmiany. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto jednak skonsultować ją ze specjalistą.

Basen, jacuzzi i sauna – konsekwencje dla skóry mogą być poważne

Wakacyjne kąpiele w basenie czy korzystanie z jacuzzi mogą być świetnym sposobem na relaks. Jednocześnie kontakt z wodą zawierającą środki dezynfekcyjne może u części osób prowadzić do podrażnienia skóry.

Jak wyjaśniała Julita Zaczyńska-Janeczko, mogą pojawić się między innymi zmiany rumieniowo-złuszczające, świąd czy pieczenie. Takie objawy mogą przypominać reakcję alergiczną.

Niektóre dolegliwości mogą jednak wskazywać na zakażenie. Szczególnie niepokojące są zmiany skórne połączone z objawami ze strony układu pokarmowego.

Oprócz zmian skórnych możemy obserwować objawy o charakterze bólów brzucha, nudności, biegunek, wymiotów – mówiła w podcaście „Lekarz Dyżurny” w Radiu RMF24.

Dlatego jeśli po korzystaniu z basenu pojawiają się jednocześnie niepokojące objawy skórne i ogólne, nie należy ich bagatelizować.

Nie wszystkie infekcje intymne dają objawy

Wakacyjny wyjazd może wiązać się również z innym rodzajem ryzyka – możliwością zakażenia podczas kontaktu seksualnego. Problem polega na tym, że część chorób przenoszonych drogą płciową przez długi czas może nie powodować wyraźnych objawów.

Jest wiele chorób przenoszonych drogą płciową, w przypadku których w ogóle nie mamy świadomości, że doszło do zakażenia Julita Zaczyńska-Janeczko, dermatolog-wenerolog

Wśród chorób, które mogą przebiegać skąpoobjawowo lub bezobjawowo, wymieniła między innymi kiłę, rzeżączkę, rzęsistkowicę i chlamydiozę.

Szczególnie trudne do zauważenia mogą być niektóre zakażenia u kobiet. Jak wyjaśniała ekspertka, w przypadku rzeżączki u mężczyzny charakterystyczna wydzielina z cewki moczowej może zwrócić uwagę na możliwość infekcji. U kobiety zakażenie może być znacznie trudniejsze do rozpoznania bez odpowiedniej diagnostyki.

Ryzykowny kontakt? Kiedy się zbadać?

Wykonanie badań tuż po potencjalnym narażeniu nie zawsze pozwala wykluczyć zakażenie. Niektóre infekcje potrzebują czasu, aby stały się możliwe do wykrycia.

W przypadku kiły jednym z objawów może być tak zwany wrzód twardy. Jak mówiła Radiu RMF24 dermatolog, zmiana pierwotna pojawia się najczęściej po około trzech tygodniach, choć może wystąpić również później.

Najlepiej zbadać krew około czwartego, szóstego tygodnia po zakażeniu. Jeśli widzimy zmianę pierwotną, to badamy natychmiast – wyjaśniała.

W razie podejrzenia zakażenia nie warto czekać, aż objawy same znikną. Pomoc może zaoferować lekarz rodzinny, dermatolog-wenerolog, urolog czy specjalista chorób zakaźnych – w zależności od sytuacji.

HPV i WZW B – profilaktyka ma znaczenie

Po ryzykownym kontakcie seksualnym lekarz może zalecić odpowiednią diagnostykę, zależnie od rodzaju ekspozycji. Specjalistka wymieniła między innymi badania w kierunku HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz HPV.

Niemniej ważna jest profilaktyka. Jednym ze sposobów ograniczania ryzyka zakażeń jest szczepienie w kierunku wirusa żółtaczki typu B czy przeciwko HPV.

W przypadku HPV szczepione są zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Szczepienie może zmniejszyć ryzyko zakażenia określonymi typami wirusa i związanych z nimi konsekwencji zdrowotnych.