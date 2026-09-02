Lionel Richie trafił na OIOM z powodu odwodnienia. Sprawdź, jakie są objawy?

RMF24

77-letni piosenkarz Lionel Richie trafił do szpitala po swoim ostatnim występie w USA. Artysta od kilku miesięcy zmaga się z problemami zdrowotnymi. To kolejny raz, gdy musiał przerwać koncert z powodu złego samopoczucia.

Lionel Richie trafił do szpitala na intensywną terapię. Zasłabł na koncercie

Lionel Richie trafił do szpitala na intensywną terapię. Zasłabł na koncercie / Shutterstock

Lionel Richie trafił na oddział intensywnej terapii w szpitalu po sobotnim koncercie w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Przeszedł szczegółowe badania. Zdaniem lekarzy, przyczyną złego stanu zdrowia artysty było odwodnienie.

Uczestnicy ostatniego koncertu zwracali uwagę, że Richie pod koniec występu wyglądał na wyraźnie osłabionego. Ostatni utwór wieczoru wykonał już na siedząco, prosząc wcześniej o krzesło. To właśnie po tych niepokojących sygnałach wokalista zdecydował się na konsultację medyczną.

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy 77-letni piosenkarz zmaga się z problemami zdrowotnymi. W czerwcu tego roku musiał przerwać koncert w St. Paul w stanie Minnesota, informując publiczność, że czuje się „oszołomiony” i „dziwnie”.

Jakie są objawy odwodnienia? To problem zwłaszcza osób starszych

Jak wynika z badań Mayo Clinic, osoby starsze są biologicznie bardziej narażone na odwodnienie, ponieważ wraz z wiekiem zmniejszają się całkowite zasoby wody w organizmie, osłabia się odczuwanie pragnienia, a także może zaburzyć zdolność nerek do gromadzenia płynów.

Wiele osób starszych odczuwa pragnienie dopiero wtedy, gdy dojdzie do odwodnienia, dlatego ważne jest, aby zwiększyć spożycie wody na co dzień.

Podczas gdy picie większej ilości płynów pomaga w przypadku odwodnienia łagodnego do umiarkowanego, ciężkie odwodnienie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.

U osób dorosłych objawy odwodnienia mogą obejmować: