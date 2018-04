Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie abp. Henryk Hoser. Biskupa seniora archidiecezji warszawsko-praskiej zapytamy o to, czy nie brakuje mu głosu Kościoła w sprawie protestu osób niepełnosprawnych. Będziemy także rozmawiać o kolejnych etapach debaty aborcyjnej - inicjatywa obywatelska "Stop Aborcji" utknęła w komisjach sejmowych i nie wygląda na to, by prędko mogła zostać przegłosowana przez posłów.

