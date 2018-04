Elżbieta Rafalska po wczorajszym spotkaniu z prezydentem kolejny raz analizowała możliwość spełnienia kluczowego postulatu protestujących w Sejmie - wynika z informacji naszego reportera. W czwartek po południu nieoczekiwanie pojawiła się na Wiejskiej, by spotkać się z protestującymi. Rozmowy nie przyniosły przełomu i protestujący pozostali w Sejmie. W piątek mają ponownie rozmawiać z minister Rafalską.

Czwartkowe spotkanie z minister rodziny Elżbietą Rafalską nie przyniosło przełomu. W piątek w Sejmie kolejny raz spotkamy się z panią minister - mówili dziennikarzom przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

Mam nadzieję, że w końcu pani minister dokona takiej analizy tego naszego kompromisu. Musimy powtarzać, że to są dwa skromne postulaty. (...) To dzisiejsze spotkanie nic nie zmienia. Jutro znów będzie u nas pani minister, którą zaprosiliśmy. Musimy dalej rozmawiać, bo nie ma analizy naszego kompromisu - powiedziała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych po czwartkowym spotkaniu z szefową MRPiPS.

Inna z przedstawicielek protestujących Aneta Rzepka dodała, że minister Rafalska "obiecała" dokonanie analizy zmodyfikowanych postulatów protestujących.

Spotkanie odbyło się niespodziewanie, za zamkniętymi drzwiami, w jednej z sejmowych sal i trwało niecałą godzinę. Jak mówiła przed spotkaniem Hartwich, z inicjatywą spotkania wyszła szefowa MRPiPS.

Panie przyjęły propozycję spotkania się tak zupełnie na gorąco, w zaciszu, te rozmowy wtedy są spokojniejsze, łatwiejsze - powiedziała dziennikarzom w Sejmie przed spotkaniem minister Rafalska.

Reporter RMF FM ujawnia kulisy rozmowy Rafalska-Duda

Jak się dowiedzieliśmy, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej spotkała się z Andrzejem Dudą już po deklaracji, że rząd nie jest w stanie zapewnić dodatku rehabilitacyjnego.

Z informacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego wynika, że Andrzej Duda zaproponował kompromis polegający na realizacji kluczowego dla protestujących postulatu w dłuższym okresie - nawet w ciągu dwóch lat.

Prezydencki minister Andrzej Dera ujawnił nam, że od wczorajszego popołudnia trwały analizy dotyczące tego punktu.

Informatorzy reportera RMF FM twierdzą, że minister Rafalska zrezygnowała z wczorajszej wizyty w Krośnie Odrzańskim, gdzie miała się pojawić razem z prezydentem.

Czego domagają się protestujący?

W środę, po kolejnym spotkaniu z minister Rafalską protestujący przedstawili propozycję kompromisu, zakładającą stopniowe wprowadzenie postulowanego przez siebie dodatku dla niepełnosprawnych - najpierw w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 r. - 400 zł i od czerwca 2019 r. - 500 zł. Chcą też, by wysokość renty socjalnej została zrównana z minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy już od maja tego roku.

Postulat dotyczący renty socjalnej rząd realizuje - w czwartek przyjęty został projekt o podwyższeniu tego świadczenia, do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.

(j.)