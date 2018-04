Teresę Kapelę, inicjatorkę pierwszej w Polsce Karty Dużej Rodziny, zapytamy o propozycje społeczne PiS, przedstawione podczas sobotniej konwencji programowej przez wicepremier Beatę Szydło. Czy odpowiadają one aktualnym potrzebom Polaków? Co sądzi o 300-złotowej wyprawce szkolnej i minimalnej emeryturze dla kobiet, które nie wypracowały minimalnej emerytury, a wychowały co najmniej czwórkę dzieci? Omówimy również propozycję wicepremiera Jarosława Gowina, który chce wprowadzenia tzw. głosowania rodzinnego - systemu, w którym rodzice głosują za swoich wychowanków do ukończenia przez nich 18. roku życia.

