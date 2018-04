Politycy Prawa i Sprawiedliwości - zgodnie z zapowiedziami z sobotniej konwencji programowej - ruszyli w objazd po Polsce. Jarosław Kaczyński zawitał do wielkopolskiej Trzcianki, gdzie rozmawiał z mieszkańcami o najważniejszych planach reform: to - według niego - program "Mama plus", obniżka podatku CIT i składki ZUS oraz modernizacja dróg lokalnych.

REKLAMA