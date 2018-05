"Nie miałem bladego pojęcia. Dowiedziałem się w państwa radiu. O takich rzeczach wiedzą stosowne służby, a nie politycy" - tak szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk komentuje poranne zatrzymanie byłego szefa policji Zbigniewa Maja. Pytany, co z nagrodami, które miały zostać przekazane na Caritas, odpowiada: jestem przekonany, że niemal wszyscy ministrowie i wiceministrowie dostosowali się do wytycznych. "Sprawa jest zamknięta. Termin minął o północy" - tłumaczy. Michał Dworczyk podkreśla jednocześnie: decyzja o oddaniu nagród była decyzją władz partii, a nie rządu. Na pytanie, czy rzeczywiście wziął kredyt, żeby oddać pieniądze, gość Roberta Mazurka odpowiada: miliony Polaków mają kredyty.

Robert Mazurek: Dzień dobry. Razem ze mną w studiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dzień dobry panie ministrze.



Michał Dworczyk: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.



To rozpocznijmy od tego, czy pan wiedział, że były komendant policji Zbigniew Maj będzie zatrzymany?



Nie miałem bladego pojęcia, dowiedziałem się w Państwa radiu.



I nie byliście uprzedzani o takich wydarzeniach, planach?



Bądźmy poważni panie redaktorze. O takich rzeczach wiedzą stosowne służby, a nie politycy. I bardzo dobrze zresztą. Każda ze służb prowadzi swoje działania. I politycy nie powinni, ani inne osoby niezaangażowane nie powinny o tym wiedzieć.



Panie ministrze, a czy wie już pan jak wygląda sprawa zwrotu, a właściwie... To nie jest zwrot, bo zwraca się coś, co się od kogoś dostało... Czyli oddawania nagród Caritasowi?



Ja myślę, że przekazywania, bo od Caritasu też nikt tych środków nie otrzymywał...



Ma pan rację, przekazywania...



Sprawa jest tak naprawdę zamknięta, dlatego że termin, który był wyznaczony, żeby podjąć tę decyzję i ewentualnie przekazać te środki do Caritasu minął dzisiaj o północy. To była godzina 24, 15 maja i jestem przekonany, że jeśli nie wszyscy, to niemal wszyscy ministrowie, wiceministrowie, którzy otrzymali te nagrody, dostosowali się do wytycznych kierownictwa partii i przekazali je.

Ale właśnie, pan jest przekonany, ale czy ktoś to sprawdza, np. ktoś w kancelarii premiera?



Musze panu zwrócić uwagę, że to była decyzja władz partyjnych, rząd do tego nic nie ma. Według mojej wiedzy, która jest wiedzą niepełną i nieszczegółową, wszystkie osoby, które pracują w rządzie Mateusza Morawieckiego przekazały te środki na Caritas. Ale myślę, że w tej sprawie będzie oświadczenie rzecznika partii, pani marszałek Mazurek, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest decyzja władz partyjnych, politycznych.



No dobrze, ale dotyczyła nagród jak najbardziej rządowych, stąd pytam szefa kancelarii: rozumiem, że pan ma przekonanie, że wszyscy oddali. A co z byłymi ministrami, przepraszam? Bo jest paru byłych ministrów, którzy już nie są ministrami, ale...



Na ten temat już w ogóle nie posiadam żadnej wiedzy, dlatego że jak pan słusznie zwrócił uwagę, jestem szefem kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, więc o ile jeszcze tu dysponuję jakąś wiedzą, to jeśli chodzi o inne osoby, które nie są w rządzie, nie mam wiedzy.



Pan naprawdę musiał wziąć kredyt i sprzedać samochód, żeby oddać swoją nagrodę?



Panie redaktorze, miliony Polaków mają kredyty i nie ma w tym naprawdę nic nadzwyczajnego.



Ja tylko pana grzecznie pytam. Nie twierdzę, że to zdarzenie nadzwyczajne, bo to nie kometa, tylko kredyt, ma pan rację.



No więc właśnie, więc jestem zaskoczony, bo pan jest tak wnikliwym obserwatorem życia i sceny politycznej, że ja potwierdzając to w dwóch stacjach, chyba telewizyjnej i radiowej, byłem przekonany, że pan redaktor o tym wie.



Nie, bo mam jakoś poczucie, że coś tutaj mi tu nie gra, ale dobrze, dobrze...



Ale co tu nie gra?



Moja wrodzona podejrzliwość każe mi wątpić.

Namawiam pana do zweryfikowania naszych oświadczeń majątkowych. Każdy polityk musi wypełniać takie oświadczenie. Wszystko będzie wynikało z nich i można to sprawdzić.



A później jak były minister sportu Andrzej B., prokuratura się zajmuje tymi oświadczeniami... Ale to zostawmy. Panie ministrze, danina solidarnościowa wejdzie w życie, jak rozumiem. Od kiedy?



Od 1 stycznia, dlatego że rok podatkowy... Tego rodzaju przepisów nie wprowadza się w ciągu, w trakcie roku podatkowego, więc od 1 stycznia ta danina będzie obowiązywała.



A proszę mi przypomnieć, w którym punkcie programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości mówiono o podnoszeniu podatków?



Danina solidarnościowa, którą pan określa podatkiem, i w rzeczywistości ona jest podatkiem dla osób najbogatszych, jest wyrazem solidarnego państwa. Solidarne państwo to takie, które zakłada, że osoby najlepiej sytuowane, najlepiej zarabiające mogą część swoich, czy powinny część swoich dochodów przekazywać dla osób będących w najsłabszej sytuacji m.in. dla osób niepełnosprawnych.



Dziękujemy, panie ministrze za tę definicję.



Bardzo proszę.



Niemniej jednak prosiłbym jeszcze o odpowiedź na pytanie: w którym miejscu programu wyborczego PiS-u mówiono o podnoszeniu podatków?



Oczywiście, że nie było takiego zapisu, który mówiłby o daninie solidarnościowej...



Czyli podatku, jak pan sam wspomniał.



... tak jak nie było szeregu szczegółowych innych zapisów programów reform, które wprowadzamy. W programie nie da zawrzeć się niczego, ale musi pan redaktor przyznać, że w programie Prawa i Sprawiedliwości były zapisy dotyczące solidarnego państwa, dotyczące wsparcia osób najsłabiej sytuowanych.



Ja to wszystko rozumiem. A nie uwiera pana to, że ci niepełnosprawni wcale tego nie chcą? Katarzyna Milewicz, jedna z protestujących w Sejmie matek mówiła w naszym radiu: "Dlaczego zarabiający więcej mają łożyć na nasze dzieci? My też płacimy podatki, jesteśmy podatnikami i się nie zgadzamy, żeby zabierać bogatym i dać nam".





