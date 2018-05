"Bajki, bzdury, znowu to samo", "opowieści o wielkich systemach i mapach drogowych, a dla nas znowu nic" - tak protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich opiekunowie komentują przedstawione dziś przez minister pracy Elżbietę Rafalską szczegóły planu wsparcia, dotyczącego między innymi daniny solidarnościowej. Jej wprowadzenie kilka tygodni temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie / PAP/Jakub Kamiński /

Przedstawione dziś w Sejmie propozycje rządu wywołały u protestujących wielkie emocje i wzburzenie - zwłaszcza brak deklaracji spełnienia podstawowego ich postulatu: dodatku 500 złotych.



Razem oglądaliśmy te konferencję, i usłyszeliśmy, że pieniądze mają iść znów do fundacji i do stowarzyszeń, że jakaś tam mapa drogowa została stworzona, że jakieś budowanie systemu. My tutaj jesteśmy w innej sprawie - mówi Julia Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.



Protestujących oburzyła też danina solidarnościowa, czyli zbieranie pieniędzy na budowę systemu od najbogatszych. Nie powinni tego płacić - komentują protestujący.

Powinni się zbuntować, nie płacić, bo dla nas i tak nic nie trafi - dodają.



Protestujący podkreślają, że przedstawiony plan wsparcia niepełnosprawnych nic nie zmienia i zostają w Sejmie.