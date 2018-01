"Klub zagłosował dobrze. Trzech posłów złamało dyscyplinę i poniosło konsekwencje. Głosowali za ustawą, która zaostrza aborcję. My jesteśmy za kompromisem aborcyjnym" - podkreśla w RMF FM Poranny gość Roberta Mazurka, szef klubu PO Sławomir Neumann. "Prosiliśmy posłów, żeby nie głosować za projektem zaostrzającym aborcję. Nikt nie kazał im głosować za projektem Barbary Nowackiej" - tłumaczy. "PO nie jest partią lewacką i nie będzie. Nie jest nam po drodze z partią Razem. Mamy dziś poparcie na poziomie 20 -22 procent. Sondaże nas nie zadowalają. Ale realne to będą wybory samorządowe i ich wynik. To będzie prawdziwy sprawdzian przy urnach" - mówi Poranny gość RMF FM Sławomir Neumann, szef klubu PO.

