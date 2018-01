​Nowy Jork, Bruksela, Berlin i Sofia. Między innymi tam będziemy zaglądać w tym tygodniu, bo przed nami seria dyplomatycznych podróży nowych ministrów. Poza tym w politycznych dyskusjach będą wracały pytania o aborcję, budżet i szpitale.

W poniedziałek Mariusz Błaszczak będzie w Brukseli - pierwszy raz w roli szefa resortu obrony, gdzie spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Z kolei nowy szef polskiej dyplomacji wybiera się do Bułgarii, która kieruje teraz pracami Unii Europejskiej. Minister Jacek Czaputowicz zapowiada też wyjazd do Berlina na rozmowy z szefem niemieckiego MSZ Sigmarem Gabrielem. Przy okazji podkreśla, że Niemcy to "nasz główny partner gospodarczy i polityczny", a Polsce zależy na "utrzymaniu bardzo dobrych stosunków" z zachodnim sąsiadem.

W kalendarzu nowego ministra spraw zagranicznych w tym tygodniu jest też spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku - z Polską w roli jednego z niestałych jej członków. W czasie czwartkowej debaty Jacek Czaputowicz będzie towarzyszył Andrzejowi Dudzie. Pan prezydent wygłosi tam ważne przemówienie na temat nieproliferacji broni, ja zostanę jeden dłużej i wezmę udział w sesji na temat Afganistanu - zapowiada szef polskiej dyplomacji.

W Strasburgu wróci pytanie o przyszłość Ryszarda Czarneckiego, a dokładnie o to, czy zachowa stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Szef PE Antonio Tajani będzie w czwartek o tym rozmawiał z liderami czterech frakcji, którzy domagają się ukarania europosła PiS. To za wypowiedzi, w których porównuje europosłankę PO Różę Thun do "szmalcowników". Liderzy chrześcijańskich demokratów, socjalistów, liberałów i zielonych przekonują, że Czarnecki przekroczył granice dyskursu politycznego. On sam broni swojej wypowiedzi.

Senatorowie będą pracowali nad tegorocznym budżetem. Mają też zdecydować, czy zgodzą się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Koguta, czyli senatora Prawa i Sprawiedliwości. On sam zrzekł się parlamentarnego immunitetu, a prokuratura chce mu postawić zarzuty. Chodzi o sprawę badaną przez CBA. Kilka tygodni temu śledczy zatrzymali pięć osób podejrzewanych o korupcję, w tym między innymi syna senatora - Grzegorza, który jest wiceprezesem zarządu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; prezesem tej fundacji jest Stanisław Kogut.

Możliwe, że w tym tygodniu nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski spotka się z młodymi lekarzami, żeby rozmawiać o ich proteście. Może dowiemy się, jaki ma pomysł na rozwiązanie problemów w szpitalach. W całym kraju z dodatkowych dyżurów zrezygnowało kilka tysięcy medyków. Oczekują, że wydatki na ochronę zdrowia będą rosły szybciej niż przewiduje rząd. W piątek minister pisał na Twitterze: Drodzy Rezydenci, dialog i spotkanie z Wami są dla mnie bardzo ważne. Proszę o kilka dni cierpliwości.

A ze swoimi problemami - w związku ze sporem o aborcję - będzie zmagała się sejmowa opozycja. Wracać będą pytania o polityczne konsekwencje głosowania, w którym zabrakło dziewięciu głosów, by do dalszych prac w parlamencie trafił obywatelski projekt łagodzący obecne przepisy. Między innymi dlatego, że część obecnych na sali posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej nie głosowała.