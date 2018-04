Platforma Obywatelska złoży dziś w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Szydło oraz szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Według polityków PO to Szydło i Rafalska odpowiadają politycznie za protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Złożenie wniosków zapowiedział w ubiegłym tygodniu lider Platformy Grzegorz Schetyna. Według szefa Platformy rząd "nie zrobił nic", żeby spełnić postulaty osób niepełnosprawnych i próbuje zrzucić odpowiedzialność na poprzedni rząd.

To są dwie osoby, które odpowiadają politycznie za ten protest, za to, że on w ogóle powstał, za to, że osoby niepełnosprawne zostały pozostawione przez rząd w Sejmie na długi majowy weekend bez żadnej szansy, żeby zakończyć to porozumieniem, zakończyć przyjęciem ustawy i rozwiązać problem opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych - tłumaczył Neumann komentując postawę Szydło i Rafalskiej. Jeżeli uda się znaleźć porozumienie, to my dajemy gwarancje, że posłowie Platformy są gotowi przyjechać do Sejmu i pracować w długi weekend majowy, żeby rozwiązać ten problem i nie zostawiać tych ludzi w Sejmie na tak długo - zadeklarował szef klubu PO.



Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów; klub PO liczy 136 posłów.





PO zapowiada wnioski o wotum nieufności dla Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej TVN24/x-news

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z PAP oceniła, że zapowiadane wnioski są niezasadne, a rząd spełnia postulaty protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych.



