Prezydent podtrzymał swoją deklarację, że złoży taki wniosek – tak Krzysztof Łapiński komentuje w Porannej rozmowie w RMF FM propozycję prezydenta przeprowadzenia referendum konsultacyjnego ws. konsultacji w dniach 10-11 listopada. „Dobrze, że polityce PiS coraz cieplej się o tym wypowiadają, zobaczymy, jakie będzie głosowanie w Senacie” – podkreśla rzecznik prezydenta. „To nie będzie głosowanie nad gotowym projektem konstytucji, bo takiego nie ma, ale głosowanie nad pewnymi pytaniami, które pan prezydent przedstawi – czy Polacy chcą zmiany tej konstytucji i ewentualnie w jakim kierunku chcą tych zmian” – zauważa gość Roberta Mazurka. Jak mówi, dopiero wytyczne z tego głosowania byłyby drogowskazem dla polityków, prawników, konstytucjonalistów do napisania nowej konstytucji.

Robert Mazurek: Dzień dobry, minister w kancelarii prezydenta, Krzysztof Łapiński, zameldował się w naszym studiu, kłaniam się nisko.



Krzysztof Łapiński: Dzień dobry.



Trzy do kwadratu - to ile to?



Trzy razy trzy. Dziewięć.



Brawo! Ma pan piątkę i maturę w RMF-ie zdaną. To porozmawiajmy teraz poważniej. Trwa akcja poszukiwawcza górników w kopalni i prezydent zapowiedział, że będzie trwała do skutku. To jest oczywiście czas, kiedy wszyscy myślimy o tym, żeby ich znaleźli, ale czy Polska nie ma problemu z węglem?



Wydarzyła się tragedia i są ofiary śmiertelne, więc łączymy się w bólu z rodzinami tych, którzy ponieśli stratę. Ten wypadek pokazuje, że praca górnika jest nie tylko pracą ciężką i niebezpieczną, choć na pewno dzisiaj dochodzi do takich wypadków rzadziej niż to było lat temu 30, 40, czy 50. Dzisiaj ta praca jest troszeczkę w innych warunkach, ale nadal jest ciężka, nadal jest niebezpieczna...



To prawda, pojawiają się kłopoty, zamknijmy te kopalnie, bo giną ludzie, szkoda ludzi...



I czym zastąpić? Tak z dnia na dzień zamknąć kopalnie i czym zastąpić kopalnie? Oczywiście, pewnie na przestrzeni może kilkudziesięciu lat mogą się różne rzeczy wydarzyć w polskiej energetyce, natomiast dzisiaj stan faktyczny jest taki, że nasza energetyka generalnie opiera się na węglu.



To miejmy nadzieję, że tych trzech górników odnajdziemy żywych...



"Prezydent "przehandlował" skargę nadzwyczajną? Andrzej Duda nie jest kupcem, nie zajmuje się handlem. Takiej sytuacji nie ma"

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o kwestię skargi nadzwyczajnej. Projekt ustawy zmieniającej zasady składania odwołania od decyzji sądu złożyli w piątek posłowie PiS. Projekt uszczegóławia skargę nadzwyczajną, ale w żaden sposób jej nie wypacza - ocenił Krzysztof Łapiński. Rzecznik prezydenta unikał odpowiedzi na pytanie, czy głowa państwa zaakceptuje zmiany prawne. Zobaczymy, co wyjdzie z Sejmu - stwierdził. Pytany, czy Andrzej Duda "przehandlował" ustępstwa w reformie sądownictwa w zamian za pokój z Komisją Europejską, Łapiński odpowiedział: "Prezydent nie jest kupcem, nie zajmuje się handlem. Takiej sytuacji nie ma".

W rozmowie poruszyliśmy też wątek pomnika katyńskiego w Jersey City, który może zostać usunięty przez władze amerykańskiego miasta. Jeśli będzie potrzebne wsparcie pana prezydenta, to takie wsparcie będzie - zadeklarował gość RMF FM. Musimy wykorzystać wszystkie możliwe środki prawne, lobbingowe - lobbingu oddolnego i odgórnego (w tej sprawie) - dodał.