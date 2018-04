W czwartek Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swoich kandydatów na prezydentów miast. „Myślę, że to próba ucieczki do przodu, by przysłonić tematy, które są niewygodne” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. „Od czasu zmiany premiera mamy ciągłe problemy wizerunkowe rządu. A zamiast gasić pożar, dolewa się oliwy do ognia” – ocenił. Dodał, że niekorzystnym działaniem było ogłoszenie kandydatów w Warszawie. „Myślę, że to niezrozumiałe dla mieszkańców Krakowa, Gdańska, Poznania czy Wrocławia” – podkreślił. Sam mówił, że nie chce kandydować w Krakowie, gdyż PSL od lat popiera Jacka Majchrowskiego. „To jest dobry gospodarz” – mówił. Zapytany o protest opiekunów osób niepełnosprawnych, powiedział że „nie będzie wykorzystywał go politycznie”. „Mam świadomość, jakie trudne są to rozmowy, nie będę podgrzewał tej atmosfery. Chciałbym, żeby rodzice osób niepełnosprawnych mogli zakończyć ten protest, żeby osiągnęli swoje cele i żeby mogli na majówkę wrócić do domów” – mówił gość Roberta Mazurka.

