Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę kandydatów na prezydentów dużych miast. Informacje w tej sprawie przekazano na konferencji prasowej w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Kandydatem na prezydenta Warszawy - jak informowało wcześniej RMF FM - będzie Patryk Jaki.

Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku będzie Jacek Żalek, Bydgoszczy - Tomasz Latos, Gdańska - Kacper Płażyński, Gorzowa Wielkopolskiego - Sebastian Pieńkowski, Katowic - Marcin Krupa, Kielc - Wojciech Lubawski, Krakowa - Małgorzata Wassermann, Lublina - Sylwester Tułajew, Łodzi - Waldemar Buda, Olsztyna - Michał Wypij, Opola - Violetta Porowska, Poznania - Tadeusz Zysk, Rzeszowa - Wojciech Buczek, Szczecina - Bartłomiej Sochański, Torunia - Zbigniew Rasielewski, Warszawy - Patryk Jaki, Wrocławia - Mirosława Stachowiak-Różecka.

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości listę kandydatów zatwierdził po godz. 12.

Są dwa zaskoczenia - zauważa dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski. W Łodzi murowanym kandydatem wydawała się Joanna Kopcińska, ale o prezydenturę miasta powalczy jednak poseł Waldemar Buda. Drugie zaskoczenie to Gdańsk, gdzie kandydatem będzie 29-letni Kacper Płażyński, który zmierzy się z kandydatem PO w bastionie tej partii.

Przedstawienie kandydatów PiS na prezydentów największych miast to początek - nie kampanii wyborczej - ale okresu przygotowawczego, w którym nasi kandydaci będą intensywnie uczestniczyć - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.



Kaczyński zaznaczył na konferencji prasowej w Warszawie, że przedstawieni przez PiS kandydaci będą potem prezentowani we własnych regionach.



Jeśli przedstawiamy ich w Warszawie, to z jednego powodu: Polska jest jedna, więc uznaliśmy, że powinniśmy, jeśli chodzi o te największe miasta, bo fizycznie byłoby niemożliwe, by to zrobić w przypadku wszystkich miast, rozpocząć to w Warszawie - podkreślił prezes PiS.



To jest początek, ale nie kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza to okres określony przez prawo i wtedy będziemy mieli do czynienia z kampanią+ wyborczą sensu stricto. Ale to jest, można powiedzieć, okres przygotowawczy, w którym nasi kandydaci, mam nadzieję, będą intensywnie uczestniczyć - oświadczył Kaczyński.

Katowice, tutaj poprzemy Marcina Krupę, który nie jest działaczem PiS, jest ponadpartyjny, ale był popierany poprzednio i w dalszym ciągu będzie przez nas popierany - oświadczył Kaczyński.

Jak dodał, w przypadku Kielc kandydatem ZP będzie Wojciech Lubawski. To także jest poparcie, też był poprzednio przez nas popierany i to poparcie utrzymujemy. Będziemy jego sukces traktowali jako własny - mówił lider PiS.

Karczewski: Kandydaci Zjednoczonej Prawicy gwarantują stabilny i uczciwy rozwój miast

O prezydenturę w największych polskich miastach powalczą bardzo dobrzy kandydaci, którzy gwarantują stabilny i uczciwy rozwój miast - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zapowiedział, że wszystkich będzie wspierać i pomagać im w kampanii.

Wpis marszałka Senatu nawiązuje do konferencji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, na której zostały przedstawione kandydatury Zjednoczonej Prawicy na prezydentów największych miast. Odbyła się ona bezpośrednio po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS.



O prezydenturę w największych polskich miastach powalczą bardzo dobrzy kandydaci między innymi Patryk Jaki, Małgorzata Wassermann, Mirosława Stachowiak-Różecka. Gwarantują oni stabilny i uczciwy rozwój miast. Wszystkich będę wspierać i będę pomagać im w kampanii - napisał Karczewski.



Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

Trzaskowski o starcie Jakiego: Warszawa potrzebuje gospodarza, nie namiestnika z Nowogrodzkiej

Patryk Jaki nie będzie miał łatwo w Warszawie; stolica potrzebuje gospodarza, a nie namiestnika, który będzie wyłącznie realizował rozkazy z Nowogrodzkiej - mówi o kandydacie PiS na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski (PO), który także będzie się ubiegał o tę funkcję .



Kandydat PO i Nowoczesnej Rafał Trzaskowski powiedział, że nie lekceważy przeciwnika. Jednak - w jego ocenie - Patryk Jaki "nie będzie miał łatwo w Warszawie"."Warszawiacy nie lubią polityków aroganckich, którzy zachowują się jakby wszystko najlepiej wiedzieli sami. Warszawa potrzebuje gospodarza, a nie namiestnika, który będzie wyłącznie realizował rozkazy z Nowogrodzkiej i podgrzewał nastroje i emocje" - dodał poseł Platformy.

Tadeusz Zysk: Chcę przywrócić Poznaniowi utraconą pozycję lidera

Przywrócenie miastu utraconej pozycji lidera i wyciągnięcie miasta z marazmu to zapowiedziane w rozmowie z PAP cele Tadeusza Zyska, który będzie się ubiegał o fotel prezydenta Poznania. W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że Zysk jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na ten urząd.



Prezes wydawnictwa Zysk i S-ka urodził się w 1953 roku, jest psychologiem i socjologiem. Prowadzone przez niego wydawnictwo należy do największych w Polsce. W 2015 roku Zysk bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z list PiS. Zasiada we władzach poznańskich struktur Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest bezpartyjny.



Idea jest taka, by przywrócić Poznaniowi dobrą opinię, pozycję, która była pozycją lidera - nie tylko gospodarczego. Będę chciał, razem z mieszkańcami, wyciągnąć Poznań z marazmu. Swoją szansę widzę w tym, że poznaniacy pragną zmiany, pragną przywrócenia pozycji, którą to miasto zawsze miało - reprezentanta Polski gospodarnej, rozwijającej się, innowacyjnej, kreatywnej, dogadującej się a nie konfliktowej i zamykającej się - zapewnił.



Jestem człowiekiem, który prowadzi z sukcesem biznes, który dużo zrobił dla wizerunku Poznania, który ma doświadczenie i wie jak zarządzać ludźmi, potrafi z nimi rozmawiać, godzić ludzi i przedstawia pewną wizję, którą jest w stanie zrealizować. Sądzę, że wszyscy, którym na sercu leży dobro Poznania, rozwój miasta, którym zależy na dobrym gospodarzu, wybiorą osobę, która da miastu sukces - powiedział.

(ph)