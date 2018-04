„W mojej osobistej ocenie, środowisko osób niepełnosprawnych zostało wykorzystane przez polityków” – tak o proteście opiekunów dorosłych niepełnosprawnych w Sejmie mówiła była rzeczniczka rządu Leszka Millera i matka niepełnosprawnego syna Aleksandra Jakubowska. „Ja nie mogę ufać politykowi, który głosował przeciwko ustawie Za Życiem, przeciwko temu, żeby matki, które zdecydują się urodzić dziecko dostawały tę jednorazową zapomogę czterech tysięcy złotych. Nie mogę ufać politykowi, który mówił na tę zapomogę ‘trumienkowe’. Nie mogę ufać politykowi, którzy uczestniczył w ‘czarnych marszach’, popierając aborcję eugeniczną i aborcję na życzenie, który nagle stał się obrońcą osób niepełnosprawnych” – dodała rozmówczyni Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM, zaznaczając, że chodzi jej o Joannę Scheuring-Wielgus. Jakubowska stwierdziła także, że ten protest mógł być zainspirowany przez kogoś. „To, że kilka dni po tym, jak rząd prezentuje ambitny program pomocy rodzinie (...) nagle wybucha taki protest, to dla mnie jest to podejrzane” – podkreśliła. Była polityk, a obecnie dziennikarka uznała również, że opiekunowie protestujący w Sejmie są nieodpowiedzialni. „Ja będąc matką nigdy bym nie naraziła mojego dziecka, niepełnosprawnego na taki stres, na jaki są narażone dzieci tych pań, które są z nimi w Sejmie” – mówiła Jakubowska.

Robert Mazurek: Dzień dobry, państwa i moim gościem jest Aleksandra Jakubowska, kontrowersyjny polityk, była minister i rzecznik rządu SKLD.

Aleksandra Jakubowska: Dzień dobry. Były polityk

Właśnie, chciałem powiedzieć" kontrowersyjny polityk w roli matki niepełnosprawnego syna. Pani syn ma 30 parę lat.

36 dokładnie.

36 lat i jest niepełnosprawny.

Tak, ale rozumiem, że zostałam zaproszona do pańskiego studia i studia RMF-u w związku z tym co się dzieje w Sejmie.

Głównie tak.

Ale nie chciałabym występować jako matka, bo nie jestem zaangażowana w ten protest jako matka, bo nie jestem zaangażowana w ten protest jako matka. Raczej jako osoba , która od wielu lat śledzi to, co się dziej w tym środowisku i to, co dzieje się teraz na Wiejskiej - i to bardziej w roli dziennikarki niż matki, choć oczywiście moje osobiste doświadczenia tez mają znaczenie.

Ma pani na ten temat wiedzę z pierwszej ręki, pan iwie ile naprawdę dostają pieniędzy niepełnosprawni, i czego najbardziej potrzebują. Ale najpierw wróćmy do tego protestu. Dobiegają nas takie bardzo różne głosy - jedni mówią, że w zasadzie rząd mówi: daliśmy 3 razy tyle, ile dał rząd PO, no nie możemy dać więcej, a protestujący mówią cały czas: "Empatii nie macie, empatii nie macie".

No to jest właśnie bardzo przykre, że w mojej osobistej ocenie, to co się dzieje, w środowisku osób niepełnosprawnych zostało w pewien sposób wykorzystane przez polityków. Ja mnie mogę ufać politykowi , który głosował w ubiegłym roku przeciwko ustawie za życiem, przeciwko temu, żeby matki które zdecydują się urodzić niepełnosprawne dziecko dostawały tę jednorazowa zapomogę w wysokości 4 tys. zł. Ja nie mogę ufać politykowi, który mówił na tę zapomogę "trumienkowe". Nie mogę ufać politykowi, który uczestniczył w czarnych marszach popierając aborcję eugeniczną i aborcje na życzenie, który nagle staje się obrońca osób niepełnosprawnych.

Mówi pani o Joannie Scheuring-Wielgus, która zaprosiła te panie do sejmu?

Tak, mówię o niej. Wie pan co, ja słyszałam o różnych zbiegach okoliczności, ale nie bardzo widziałam jakiekolwiek zbieg okoliczności i to, że kilka dni po tym kiedy rząd prezentuje bardzo ciekawy i bardzo ambitny program pomocy rodzinie w postaci wyprawki szkolnej, w postaci pomocy kobietom, które są w ciąży, jeżeli chodzi o leczenie, matkom, które urodziły czwórkę dzieci proponuje się emerytury i tak dalej i tak dalej i nagle zaraz po tym wybucha taki protest, to dla mnie jest to podejrzane.

No dobrze, ale... Pan redaktor, właściwie nie wiem jak się do pani zwracać. Pani redaktor?

Może pan "pani Olu" mówić.

No dobrze, "pani Olu" w takim razie. Zacytuje pani pani słowa: Nowoczesna zachowała się obrzydliwie wprowadzając te pani do Sejmu. A to nie jest za mocno?

Nie za mocno, dlatego, że ja będąc matką nigdy bym nie naraziła mojego niepełnosprawnego dziecka, które być może reaguje zupełnie inaczej niż człowiek taki mający na codzień do czynienia z parlamentem, z dziennikarzami, z kamerami, nigdy bym nie naraziła mojego dziecka na taki stres, na jaki są narażone dzieci tych pań, które są z nimi w Sejmie.



