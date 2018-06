Jak to się stało, że kancelaria premier Beaty Szydło wydała na wizaż 167 tys. zł? „Ta kwota oczywiście robi wrażenie, ale nie ma w tym nic nadzwyczajnego, dlatego że wszystko się profesjonalizuje (…) usługi wizerunkowe i PR-owskie również i to kosztuje” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Minister odrzucił także krytykę opozycji. „Jak słyszę polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówią z oburzeniem o tych wydatkach, no to mam wrażenie, że to wyjątkowy cynizm. Warto przypomnieć, że chyba 200 tysięcy zł wydano na buty i garnitury Donalda Tuska, albo podobnie duże pieniądze wydawano na pobyty w klubach warszawskich polityków PO” – mówił. Dodał, że „wydaje mu się”, że kancelaria Mateusza Morawieckiego takich kosztów obecnie nie ponosi. „Tego rodzaju wydatków kancelaria teraz nie ponosi, ale proszę zwrócić uwagę, że my mężczyźni mamy trochę łatwiej w tych sprawach niż panie” – mówił gość Roberta Mazurka. Zapytany o spotkanie Morawieckiego z Fransem Timmermansem, odpowiedział, że „dialog trwa”. Podkreślił jednak, że do ugody „trzeba dwojga”. „Dlatego podanie dzisiaj daty, kiedy zakończy się ta dyskusja jest niemożliwe, ale bez wątpienia jesteśmy dużo bliżej niż jeszcze kilkanaście tygodni temu” – mówił minister.

