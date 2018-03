Gościem wtorkowej, Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Zapytamy go m.in. o wyniki najnowszych sondaży pokazujących poparcie społeczeństwa dla partii politycznych, a także o ustawę zaostrzająca prawo aborcyjne. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej w liście do Episkopatu Polski napisała: „Nie godzimy się na zaostrzenie prawa aborcyjnego i będziemy się takim pomysłom zdecydowanie i konsekwentnie przeciwstawiać”. Jakie zdanie w tej kwestii ma Jan Grabiec? Jak według niego powinno wyglądać to „przeciwstawianie się”? Słuchajcie Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

