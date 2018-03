"Prezydent Rosji Władimir Putina spodziewał się reakcji krajów europejskich, może zaskoczyć go skala wydalenia rosyjskich dyplomatów na świecie" – powiedział rzecznik Prezydenta RP Krzysztof Łapiński w Popołudniowej rozmowie w RMF FM nawiązując do aż 60 rosyjskich dyplomatów wydalonych ze Stanów Zjednoczonych i kilkunastu w Europie. "Rosji udało się zjednoczyć te kraje (który wydaliły dyplomatów – red.) w solidarnym działaniu" – dodał. "Prezydent będzie w tym roku w Stanach Zjednoczonych, są prowadzone pewne ewentualne rozmowy, czy w tym czasie jest spotkanie z prezydentem Trumpem" – przyznał Krzysztof Łapiński. "Wszystko przed nami" – dodał. Na pytanie dziennikarza RMF FM Marcina Zaborskiego, czy do listy miast odwiedzanych w maju przez Andrzeja Dudę dopiszemy Waszyngton, Łapiński odpowiedział: "Różne scenariusze w polityce są możliwe".

