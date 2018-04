​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. Jego miasto znalazło się wczoraj w samym centrum wydarzeń politycznych za sprawą deklaracji Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Były polityk PiS ogłosił nawiązanie współpracy z Platformą Obywatelską, zaś Grzegorz Schetyna rekomendował go na stanowisko następcy Dutkiewicza. Jak obecny prezydent ocenia szanse pretendenta na ten urząd? Czy nasz gość, wcześniej wiele lat związany z PO, rozumie taki krok władz partii?

Rafał Dutkiewicz / Maciej Kulczyński / PAP

Marcin Zaborski zapyta również o to, co będzie głównym tematem wyborów samorządowych na jesieni. Jak przewidywał w RMF FM we wtorek prof. Antoni Dudek, dyskusja będzie toczyć się wokół kompetencji władz regionalnych. Czy rządzący od 16 lat Wrocławiem Dutkiewicz podziela taki pogląd?

Zapraszamy do słuchania Popołudniowej rozmowy w RMF FM dziś o 18:02 - transmisja video na RMF24.pl i Interia.pl. Zajrzyjcie również na naszego Twittera - publikujemy tam zapis wywiadu.