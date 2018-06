Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Bronisław Komorowski. Z byłym prezydentem porozmawiamy na temat proponowanych przez PiS zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Projekt złożony dziś w Sejmie przez posłów partii rządzącej zakłada modyfikację zasad wyboru europarlamentarzystów. Eksperci podkreślają, że może to oznaczać zwiększenie faktycznego progu wyborczego nawet do 15 procent. Czy takie rozwiązanie może popchnąć byłą głowę państwa do startu w przyszłorocznych wyborach?

Bronisław Komorowski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM /RMF FM /

