Ponad dwie godziny - dłużej niż początkowo planowano – trwało spotkanie premiera Morawieckiego z Jean-Claude’em Junckerem. Była dobra atmosfera, pierwszy od dwóch lat dialog, jednak postępu w kwestii praworządności brak.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że atmosfera była bardzo dobra - informował o tym m.in. rzecznik Junckera Margaritis Schinas.

Rozmowa podczas kolacji nie tylko się przedłużyła, ale Juncker poprosił premiera Morawieckiego dodatkowo o rozmowę w cztery oczy, która trwała około 20 minut. Juncker i Morawiecki rozmawiali także odprowadzając się do windy i jeszcze długo stojąc przy windzie - opowiadał brukselskiej korespondentce RMF FM jeden z członków delegacji.

W kwestii praworządności polski premier przede wszystkim przedstawiał argumenty. Nie przedstawił jednak żadnych ustępstw, czyli oczekiwanego przez Komisję Europejską wycofania się z niektórych zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa czy o Sądzie Najwyższym. Podtrzymał stanowisko, że Polska ma prawo do własnej reformy sądownictwa.

Morawiecki mówił na konferencji prasowej, że przedstawił Junckerowi rys historyczny polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim powiedziałem o tym, że nasze intencje służą temu, aby ten system był sprawniejszy i bardziej sprawiedliwy, bardziej obiektywny - podkreślał. Raczej nie przekonał jednak szefa Komisji do polskich argumentów. Trudno, żeby podczas takiego spotkania reakcja drugiej strony była jakaś zasadniczo odmienna od tego, jaka była wcześniej - przyznał. Politycy umówili się jednak na kolejne spotkanie. "Przewodniczący Juncker i premier Morawiecki (...) ustalili, że spotkają się ponownie, by kontynuować dyskusję mającą przynieść postępy do końca lutego" - czytamy we wspólnym komunikacie, który wydano po spotkaniu.

Premier powiedział, że umówił się z Junckerem na spotkanie "przy okazji" unijnego szczytu czyli 23 lutego. Z wypowiedzi premiera wynika, że także podczas tego kolejnego spotkania zamierza nadal jedynie tłumaczyć konieczność reform sądownictwa. Pytany przez naszą dziennikarkę, czy przewiduje jakieś zmiany legislacyjne, by uchronić Polskę przed artykułem 7 przyznał, że nie rozmawiał na ten temat. Problem w tym, że w lutym przekonywanie do własnych racji i przedstawianie argumentów może już nie wystarczyć.

Bruksela chce konkretnych zmian w ustawach o sądownictwie i jeżeli ich nie będzie to Rada UE może w głosowaniu uznać, że Polska jest krajem niepraworządnym. Może to nastąpić już w kwietniu. Natomiast już 27 lutego przewodnicząca w UE Bułgaria chce rozmawiać o sytuacji w Polsce na posiedzeniu ministrów ds. europejskich.