Dzierżoniów na Dolnym Śląsku będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Już w sobotę o lokalnych ciekawostkach, atrakcjach i historiach opowie nasz reporter Bartłomiej Paulus. Bądźcie z nami!

W sobotę będziemy w Dzierżoniowie / Jacek Skóra / RMF FM



Głosowanie w naszej sondzie było tym razem wyjątkowo wyrównane. Wiele głosów zdobyły też Janów Lubelski i Tuchola. Najwięcej z Was wybrało jednak Dzierżoniów:

Wyniki naszej sondy / RMF FM

Do tego miasta zaprosił nas pan Bartosz. Zwrócił uwagę, że leży u podnóża Gór Sowich. Z Dzierżoniowem związany był m.in. słynny aktor Zbigniew Cybulski, a jedną z ciekawszych lokalnych legend jest ta o chłopcu z bębenkiem, którego można zauważyć na ścianie wieży ratuszowej. Za legendarne początki miasta uznaje się XII wiek. Warto odwiedzić kościół św. Jerzego z drugiej połowy XIV wieku czy zachowane mury miejskie.



W Dzierżoniowie będziemy w najbliższą sobotę. Odwiedźcie nas na miejscu - będzie tam nasz żółto-niebieski konwój. Słuchajcie też Faktów RMF FM od godz. 8.

Wy decydujecie - my jedziemy i odkrywamy dla Was polskie miasta!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!