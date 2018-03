Tuchola, Dzierżoniów, Ryki, Mirsk, Janów Lubelski, Skalbmierz - jedno z tych miejsc odwiedzimy tym razem w cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. To Wy zdecydujecie, głosując w sondzie na RMF 24. O lokalnych atrakcjach już w najbliższą sobotę opowie nasz reporter. Na Wasze głosy czekamy do czwartkowego południa.

Mamy tym razem dwie kandydatury z Dolnego Śląska. Do Mirska zaprasza pan Mateusz i wylicza: kaplica św. Barbary z 1699 roku, lapidarium, wieża widokowa. Dzierżoniów to propozycja od pana Bartosza. Zwraca uwagę, że to miasto u podnóża Gór Sowich. Warto opowiedzieć o chłopcu z bębenkiem, którego można zauważyć na ścianie wieży ratuszowej, a z Dzierżoniowem związany był m.in. Zbigniew Cybulski.



Możecie też głosować na dwa miasta z Lubelszczyzny. Do Janowa Lubelskiego zaprasza nas pani Dorota. Jak podkreśla - to miasto ruchu, gdzie warto wybrać się na wycieczkę rowerem, kajakiem, czy samochodem terenowym, by podziwiać przyrodę janowskich lasów i odpocząć nad zalewem. Ważnym miejscem jest też Porytowe Wzgórze. To tam odbyła się największa partyzancka bitwa na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Ryki to z kolei kandydatura od pana Macieja. "To miasto serem płynące, miasto mleka, miasto otoczone wodą" - napisał nasz słuchacz.



Tucholę w woj. kujawsko-pomorskim zgłosił nam pan Waldemar. To stolica Borów Tucholskich i siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Ponownie możecie też głosować na Skalbmierz w Świętokrzyskiem.



Które miasto powinniśmy odwiedzić w ramach cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM? Tuchola 10% Dzierżoniów 19% Ryki 29% Mirsk 6% Janów Lubelski 23% Skalbmierz 13%

głosów: 31

Wy decydujecie - my jedziemy i odkrywamy dla Was polskie miasta!



Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!