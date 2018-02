Kłecko, Ciechanów, Siedlce, Mirsk, Wasilków i Skalbmierz - to do Was należy decyzja, skąd tym razem nadamy Twoje Miasto w Faktach RMF FM! Jedno z tych miejsc w najbliższą sobotę odwiedzi żółto-niebieski konwój RMF FM, a o lokalnych atrakcjach opowie nasz reporter. Na Wasze głosy w sondzie czekamy do czwartkowego południa!

"Otoczone jeziorami" - jak czytamy w zgłoszeniu na RMF24.pl - Kłecko to Wasza propozycja z Wielkopolski. Koniecznie przejść trzeba stworzony tutaj szlak kłeckich świątyń, pokazujący wielokulturowy wymiar miasta. Nieopodal znajduje się także grodzisko piastowskie z X wieku. Twoje Miasto w Faktach RMF FM: Odwiedziliśmy Supraśl! Dwa zgłoszenia trafiły do nas z województwa mazowieckiego. Siedlce poleca pan Konrad. Zwraca uwagę przede wszystkim na jedyny w Polsce obraz pędzla El Greco "Ekstaza św. Franciszka" oraz zabytkowy ratusz "Jacek". Jest też zalew i nowoczesne obiekty sportowe (stadion, aquapark) - wylicza nasz słuchacz. Jak zaznacza: Siedlce to miasto żyjące sportem. Do Ciechanowa zaprasza nas z kolei pan Adam. Warto tam odwiedzić m.in. Farską Górę - grodzisko z neogotycką dzwonnicą, Zamek Książąt Mazowieckich i Muzeum Szlachty Mazowieckiej. W Ciechanowie można zobaczyć 30-metrowego "Strażnika", warto też sprawdzić, czym jest Krzywa Hala. Mirsk to kandydatura z Dolnego Śląska. Pan Mateusz w zgłoszeniu wylicza: kaplica św. Barbary z 1699 roku, lapidarium, wieża widokowa. W ramach naszego cyklu możemy też odwiedzić Skalbmierz w Świętokrzyskiem oraz Wasilków na Podlasiu. Tę ostatnią miejscowość reklamuje w zgłoszeniu pani Joanna: Znane w całej Polsce miejsce pielgrzymkowe "Święta Woda", wspaniałe murale, piękne rzeźby cmentarne na zabytkowym cmentarzu, Muzeum Wsi, jedna z najnowocześniejszych bibliotek w Polsce i wiele innych.

Na Wasze głosy czekamy do czwartkowego południa! Wy decydujecie - my jedziemy! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? By zgłosić miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!



