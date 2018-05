W Chojnowie na Dolnym Śląsku już w najbliższą sobotę będziecie mogli spotkać żółto-niebieską ekipę "Twojego Miasta w Faktach RMF FM". Tak zdecydowaliście w głosowaniu na naszej stronie. Dlatego już w sobotę odkrywać będziemy dla Was atrakcje tego urokliwego miasta nad Skorą.

Dzieje Chojnowa sięgają XIII wieku. Bogatą historię miasta widać tutaj w licznych zabytkach. Wśród nich wymienić należy między innymi zamek piastowski, przebudowany później w stylu renesansowym. Dziś mieści się w nim muzeum regionalne.

Wyniki głosowania / RMF FM /

Chojnów pochwalić może się także bardzo ciekawym rynkiem w kształcie trójkąta, który jest jednym z najdłuższych w regionie. Na jego wschodnim końcu znajdziemy kościół św. Piotra i Pawła.

Miasto przez wieki związane było przede wszystkim z tkactwem. Dziś przypomina o tym między innymi organizowany od 2002 roku festiwal rękodzieła, a także ustawiona na rynku figura tkacza.

"Twoje Miasto w Faktach RMF FM" tworzycie zawsze razem z nami! Jeśli więc są w Chojnowie miejsca, które - Waszym zdaniem - koniecznie musimy odwiedzić, albo ludzie, których powinniśmy poznać, napiszcie nam o tym w komentarzach poniżej lub na Twitterze oznaczając @twoje_miasto.



Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!