Bielawa na Dolnym Śląsku będzie tym razem „Twoim Miastem w Faktach RMF FM”. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl. Dlatego już w sobotę zaparkuje tam żółty wóz satelitarny RMF FM z naszym reporterem na pokładzie. Opowiemy Wam o urokach, atrakcjach i zabytkach tego miasta.

W Bielawie stanie nasze żółte miasteczko! / RMF FM

Bielawa położona jest malowniczo u podnóża Gór Sowich, na wysokości ponad 270 m n.p.m. Jednym z największych zabytków miasta jest Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze strzelistą 101-metrową wieżą.

Wyniki sondy / Grafika RMF FM

W swoim zgłoszeniu na RMF24.pl nasza słuchaczka pani Elżbieta wspominała także o Jeziorze Bielawskim. Sztuczny zbiornik oferuje turystom między innymi piaszczystą plażę oraz przystań, z której wyruszyć można na jezioro kajakiem lub rowerem wodnym.

Podczas naszej sobotniej wizyty dowiecie się również, dlaczego na placu Wolności znajduje się pomnik sowy. Czekamy także na Wasze podpowiedzi dotyczące miejsc, które koniecznie powinniśmy odwiedzić będąc w Bielawie.





Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!