Jest wtorek, czas więc na kolejne głosowanie! Jak co tydzień do Was należy decyzja, dokąd pojedziemy tym razem w ramach cyklu „Twoje Miasto w Faktach RMF FM”. Wśród propozycji w tym tygodniu mamy: Chojnów, Kock, Łaziska Górne, Czersk, Skalbmierz oraz Radzymin. Na Wasze głosy czekamy do czwartku do godziny 12:00.

Decydujcie w sondzie, dokąd pojedziemy! /RMF FM