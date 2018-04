Pilzno, Leżajsk, Czersk, Zgierz, Wasilków a może Skalbmierz? Nowy tydzień oznacza nowe głosowanie na „Twoje Miasto w Faktach RMF FM”. O tym, dokąd tym razem pojedziemy – możecie decydować do czwartku do godziny 12.

W tym tygodniu mamy dwie bardzo ciekawe propozycje z Podkarpacia. Pilzno położone w zachodniej części regionu słynie z wielu atrakcji. Wśród nich wymieniacie: piękny, odnowiony rynek, zabytkowe świątynie, zabudowę ulicy Węgierskiej, rezerwat Słotwiny, muzeum lalek, Muzeum Ziemi Pilźnieńskiej czy budynek Sokoła.

Leżajsk z kolei pochwalić się może zabytkowy zespołem kościoła i klasztoru o. Bernardynów. Jak piszecie, w bazylice znajdują się słynne barokowe organy, jeden z największych i najstarszych tego typu instrumentów w Europie. Warto tutaj także poznać historyczne przeznaczenie stojącej na rynku wieży czy odwiedzić dawną cerkiew.

Do Czerska w Pomorskiem zaprasza nas pan Wojciech. Wyjątkowe Serce Borów Tucholskich z centralnym placem Ostrowskiego, parkiem Borowiackim i "rybkową" fontanną - tak pisze o miejscu, w którym mieszka.

Zgierz to już propozycja z województwa Łódzkiego. Wśród atrakcji tego miasta nasza słuchaczka pani Elżbieta wymienia: Muzeum Miasta Zgierza, Jarmark Kaziukowy, Miasto Tkaczy czyli Park Kulturowy.

A może wolicie wizytę w Podlaskiem? Do przyjazdu do Wasilkowa zachęca pani Jolanta. Wasilków to wyjątkowo urokliwe miasto. Urozmaicona rzeźba terenu oraz przepływająca przez gminę rzeka Supraśl tworzy dobre warunki do rekreacji i rozwoju swoich pasji przez cały rok - czytamy w zgłoszeniu na RMF24.pl.

Świętokrzyskie w tym tygodniu reprezentuje Skalbmierz. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, zabytkowy układ urbanistyczny, jeden z nielicznych w Europie ćwierć kolisty plac Marii Skłodowskiej-Curie - takie atrakcje tego miasta położonego nad Nidzicą wymieniacie na RMF24.pl.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!

(mpw)