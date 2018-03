Katarzyna Niewiadoma z grupy Canyon SRAM wywalczyła drugie miejsce w klasyku Strade Bianche we Włoszech! Do zwyciężczyni Holenderki Anny van der Breggen (Boels-Dolmans) Polka straciła 49 sekund. To pierwszy tegoroczny wyścig cyklu World Tour kobiet.

