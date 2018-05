Prezes MKS Sandecja SA Grzegorz Hałasik zrezygnował z pełnionej funkcji, o czym poinformował na oficjalnej stronie internetowej sądeckiego klubu. Głównym powodem tej decyzji był spadek piłkarzy z ekstraklasy.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

MKS Sandecja SA została powołana do życia 15 maja 2017 decyzją Rady Miasta Nowego Sącza po awansie zespołu do ekstraklasy. Jej utworzenie było warunkiem koniecznym do uzyskania licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Hałasik od początku stał na czele spółki.

Beniaminkowi z Nowego Sącza nie udało się jednak utrzymać w ekstraklasie. Drużyna zajęła ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów. Jedną z istotnych przyczyn takiego wyniku był fakt, że Sandecja swoje mecze w roli gospodarza musiała rozgrywać w oddalonej o 80 kilometrów Niecieczy, gdyż stadion w Nowym Sączu nie spełniał wymogów licencyjnych.

Prezes Hałasik winę za spadek wziął częściowo na swoje barki.

Niestety mimo determinacji zawodników i sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny nie udało się osiągnąć najważniejszego celu, a mianowicie celu sportowego. Żałuję, że nie ziściły się nadzieje na utrzymanie w ekstraklasie, ale taki jest sport, raz się wygrywa, a raz się przegrywa, chociaż w niektórych sytuacjach zabrakło nam po prostu szczęścia - napisał w oświadczeniu.

Jednocześnie podkreślił, że zostawia spółkę w dobrej kondycji finansowej.

Spółka nie jest zadłużona, posiada płynność finansową i realizuje wszystkie swoje zobowiązania terminowo. Spółka nie posiada żadnych zaległości wobec zawodników, trenerów i administracji. Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej MKS Sandecja zostało zbadane przez biegłych rewidentów, którzy wydali pozytywną opinię na jego temat i nie wnieśli do niego żadnych uwag. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zostało przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego - zapewnił w oświadczeniu zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Nowy prezes ma zostać powołany w przyszłym tygodniu.