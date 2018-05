​Piłkarze Sandecji Nowy Sącz przegrali w Mielcu z Cracovią 0:1 w 36. kolejce i już nie mają szans na utrzymanie w ekstraklasie. Drugi spadkowicz zostanie wyłoniony za tydzień. Będzie nim Piast Gliwice lub Bruk-Bet Termalica Nieciecza, które zmierzą się ze sobą.

Mecz Sandecja Nowy Sącz - Cracovia Kraków / Darek Delmanowicz / PAP

Sandecja, która debiutowała w najwyższej klasie, zgromadziła 32 punkty i na kolejkę przed zakończeniem sezonu traci cztery do pierwszej "bezpiecznej" lokaty, którą obecnie zajmuje Bruk-Bet Termalica.

W Mielcu jedynego gola w 29. minucie zdobył Michał Helik. Gospodarze najlepszą okazję do wyrównania mieli w 58. minucie, ale strzał z rzutu karnego Macieja Małkowskiego obronił Adam Wilk.



Niecieczanie, którzy pokonali Arkę Gdynia 2:1, mają natomiast dwa punkty przewagi nad Piastem. Zespół trenera Waldemara Fornalika uległ we Wrocławiu Śląskowi 1:3. Jedną z bramek dla gospodarzy uzyskał Marcin Robak; to jego 102. trafienie w ekstraklasie.



Od soboty pewna utrzymania się jest Lechia Gdańsk, po wyjazdowym remisie z Pogonią Szczecin 1:1. Prowadzenie gościom w 21. minucie dał Patryk Lipski, a jeszcze przed przerwą wyrównał Adam Frączczak.



Ostatnia kolejka grupy spadkowej rozegrana zostanie w sobotę 19 maja.

(ph)