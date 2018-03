​Justyna Święty-Ersetic (AZS AWS Katowice) wynikiem 51,85 zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 m w halowych mistrzostwach świata w Birmingham.

Justyna Święty-Ersetic / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Złoty medal zdobyła Amerykanka Courtney Około - 50,55, srebrny jej rodaczka Shakima Wimbley - 51,47, a brązowy Brytyjka Eilidh Doyle - 51,60.

Pochodząca z Raciborza reprezentantka Polski powiedziała, że jest gotowa walczyć z koleżankami o medal w sztafecie 4x400 m, ale "decyzja co do składu należy do trenera".