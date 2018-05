Piłkarze Liverpoolu przegrali na wyjeździe z AS Roma 2:4, ale zakwalifikowali się do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu półfinałowym wygrali bowiem u siebie 5:2. We wtorek awans wywalczył broniący trofeum Real Madryt.

Mecz Liverpool - AS Roma /ETTORE FERRARI /PAP/EPA

