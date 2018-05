Real Madryt fetuje awans do finału Ligi Mistrzów! W rewanżowym meczu półfinałowym "Królewscy" zremisowali z Bayernem Monachium 2:2! W pierwszym spotkaniu, przypomnijmy, triumfowali zaś 2:1.

Karim Benzema cieszy się ze swojego pierwszego gola w meczu Realu z Bayernem Monachium / EMILIO NARANJO / PAP/EPA

Wynik rewanżowego pojedynku w Madrycie otworzył już w trzeciej minucie spotkania Joshua Kimmich - ten sam, który zdobył pierwszego gola dla Bayernu w pojedynku na Allianz Arenie.

Na odpowiedź "Królewskich" nie trzeba było długo czekać: w 11. minucie - po doskonałym dośrodkowaniu Marcelo - uderzeniem głową piłkę umieścił w siatce Karim Benzema.

Tuż po wznowieniu gry, w 46. minucie, kuriozalny błąd popełnił golkiper Bayernu Sven Ulreich. Corentin Tolisso musiał odegrać do niego piłkę, ale Ulreich myślami był chyba jeszcze w szatni: wyglądało to tak, jakby bramkarz Bayernu chciał złapać piłkę w ręce, czego zabraniają mu przepisy, i w ostatniej chwili zmienił zdanie - ale było za późno. Minął się z futbolówką, a Benzema wykorzystał sytuację i trafił do pustej bramki!

W 63. minucie do wyrównania doprowadził natomiast James Rodríguez i na Santiago Bernabeu znów mieliśmy remis!

Piłkarze Realu Madryt zremisowali u siebie z Bayernem Monachium 2:2 (1:1), a w dwumeczu wygrali 4:3 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Cały mecz w barwach mistrzów Niemiec rozegrał Robert Lewandowski.



Real Madryt - Bayern Monachium 2:2 (1:1).



Pierwszy mecz: 2:1. Awans: Real Madryt.



Bramki: dla Realu - Karim Benzema dwie (11, 46); dla Bayernu - Joshua Kimmich (3), James Rodriguez (63).



Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja)