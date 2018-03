Cracovia wygrała w Szczecinie z Pogonią 3:0 i jest coraz bliższa awansu do górnej ósemki piłkarskiej ekstraklasy. Pogoń za to znów wraca do strefy spadkowej, chociaż miała tym meczem uciec z grona drużyn zagrożonych spadkiem. Stałoby się tak, gdyby odniosła zwycięstwo. Tymczasem przez 90 minut grając bardzo chaotycznie nie potrafiła znaleźć sposobu na pokonanie obrony gości i bramkarza Michala Peskovicia.

