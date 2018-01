Skoki narciarskie ponownie w Polsce! Wielkie święto ulubionej zimowej dyscypliny Polaków zawita do Zakopanego. Będzie to też przedostatnia próba sił przed igrzyskami. Natomiast w środku tygodnia czeka nas piłkarska nowość, czyli losowanie pierwszej edycji Ligi Narodów.

W poniedziałek dopiero zaczną opadać emocje po mistrzowskich konkursach w lotach narciarskich. Skoczkowie wrócą do rywalizacji dopiero pod koniec tygodnia podczas konkursów Pucharu Świata w Zakopanem.

Na piątek zaplanowano kwalifikacje do konkursu indywidualnego, który odbędzie się w sobotę. Natomiast w niedzielę czeka nas rywalizacja drużynowa. Konkursy w zimowej stolicy Tatr będą odbywać się przy sztucznym świetle. W połączeniu z głośnym tłumem biało-czerwonych kibiców, daje to świetną atmosferę, którą doceniają skoczkowie z całego świata. To będzie też przedostatni sprawdzian formy przed igrzyskami w Pjongczangu. Presja ciążąca na Kamilu Stochu będzie ogromna, ponieważ kibice będą chcieli, żeby najlepszy polski skoczek wygrał na swoim terenie.

Zanim to jednak nastąpi, czeka nas pierwsze w historii losowanie grup Ligi Narodów. To nowe rozgrywki, które zadebiutują w tym roku. Zastąpią one mecze towarzyskie rozgrywane pomiędzy reprezentacjami. 55 drużyn należących do europejskiej federacji, zostanie podzielonych na 4 grupy. Każda z nich będzie podzielona na 4 podgrupy po 3 lub 4 drużyny w jednej. Mecze będą rozgrywane systemem "każdy z każdym" u siebie i na wyjeździe. Wspomniane 4 grupy będą czymś w rodzaju lig, z których będzie można spaść lub awansować. Stawką rywalizacji będą m.in. dzikie karty na Euro 2020. Samo losowanie odbędzie się 24 stycznia w Lozannie w samo południe.

Przez cały tydzień możemy też emocjonować się wielkoszlemowym Australian Open. Z Polaków w rywalizacji pozostał Łukasz Kubot oraz Marcin Matkowski. Ten pierwszy, grając w parze z Marcelo Melo, zmierzy się z rozstawionymi z "16" Amerykaninem Rajeevem Ramem i Divijem Sharanem z Indii. To będzie walka o ćwierćfinał debla. Natomiast Rozstawieni z "15" Marcin Matkowski i Pakistańczyk Aisam-Ul-Haq Qureshi bez wychodzenia na kort awansowali do ćwiećrfinału. Ich rywale - Mołdawianin Radu Albot i Koreańczyk Hyeon Chung - oddali mecz walkowerem.

Będzie też coś dla fanów rajdów. Już w czwartek ruszy prestiżowy Rajd Monte Carlo. Na liście zgłoszeń znalazło się 68 załóg. Na trasie pierwszej rundy mistrzostw świata zobaczymy jedenaście aut WRC nowej generacji i szesnaście tzw. R-piątek, które zostały zgłoszone do WRC2. Z jedynką wystartuje aktualny mistrz świata - Sebastian Ogier.