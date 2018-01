Adam Małysz - podobnie jak większość polskiej ekipy - żałuje, że nie było czwartej, ostatniej serii konkursowej w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Jest przekonany, że Kamil Stoch mógł walczyć o złoto. "Nie ma co już porównywać mnie do Kamila. On odniósł więcej sukcesów i więcej zdobył ode mnie. Można tylko powiedzieć, że były inne czasy. Ja za moich zrobiłem to, co było w moim zasięgu" - ocenił Małysz.

Trener kadry skoczków Stefan Horngacher (L) i dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN Adam Małysz / Grzegorz Momot /PAP

