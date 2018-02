Czy to jest dobra decyzja? Ja nie mogę na to pytanie odpowiedzieć z prostej przyczyny - jeśli skończy się to wszystko dobrze i zostanie zdobyty szczyt, no to jest to dobra decyzja. Jeśli zaczną się komplikacje - to jest decyzja zła. O to trzeba zapytać Denisa. Poczekajmy te kilka dni, jak on z tej góry zejdzie. Ja uważam, że stało się źle - powiedział w rozmowie z RMF FM Rafał Fronia komentując fakt, że Denis Urubko samodzielnie wyruszył z bazy, by podjąć próbę wejścia na szczyt K2. Fronia także brał udział w wyprawie na K2, ale musiał wycofać się z niej, po tym jak złamał rękę.

Himalaiści podczas wspinaczki na K2 /Marek Chmielarski/Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera/Facebook /

