Porażka rządu Theresy May ws. Brexitu. Izba Lordów uchwaliła właśnie sprzeczną z planami May poprawkę do forsowanej przez rząd ustawy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej: opowiedziała się mianowicie za utrzymaniem unii celnej z UE.

