Areszt dla Stanisława Gawłowskiego to cios dla demokracji i poszanowania prawa w Polsce - napisał europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Boni w liście do członków komisji sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego. Zarzuca w nim Prawu i Sprawiedliwości represje i próbę zastraszenia opozycji. Zdaniem europosła PiS Ryszarda Legutki, list to przejaw "szaleństwa" PO.

