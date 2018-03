Francuski aktor Gerard Depardieu, który od 2013 roku jest obywatelem Rosji, oddał głos w niedzielnych wyborach prezydenckich w lokalu wyborczym w ambasadzie Rosji w Paryżu - podała ambasada na swoim Twitterze.

Rosyjska placówka opublikowała na Twitterze zdjęcie, na którym widać, jak ubrany w czarną kurtkę Depardieu pochylony nad urną do głosowania wrzuca do niej złożoną kartę do głosowania. Gerard Depardieu oddał głos w wyborach prezydenta Rosji w lokalu wyborczym w ambasadzie Rosji we Francji. Przychodźcie! - głosi komentarz pod zdjęciem.

Sam aktor powiedział mediom rosyjskim, że oddał swój głos "z patriotyzmem i miłością do Rosji".



W 2012 roku Depardieu opuścił Francję, by nie płacić 75-procentowego podatku dla osób bardzo zamożnych. Prezydent Rosji Władimir Putin, który nazywa go swoim przyjacielem, na początku stycznia 2013 roku dekretem nadał mu rosyjskie obywatelstwo. Aktor uzyskał oficjalny meldunek w Sarańsku w Mordowii w europejskiej części Rosji. Jednakże pod koniec lutego br. ogłosił, że przeniesie się wkrótce do Algieru w Algierii.