Co najmniej trzy osoby zginęły a kilkanaście zostało rannych w rezultacie samobójczych ataków bombowych na trzy kościoły w indonezyjskim mieście Surabaja. Jak poinformowała policja, prawie jednoczesnych ataków dokonano podczas niedzielnych mszy.

Rzecznik policji Frans Barung Mangera oświadczył, że wśród zaatakowanych kościołów była świątynia rzymskokatolicka pod wezwaniem Marii Panny, w której zginęły dwie osoby, w tym zamachowiec. Jedenaście osób zostało rannych.

Wkrótce potem nastąpił wybuch w innej świątyni chrześcijańskiej, gdzie zginęła jedna osoba a dwie zostały ranne. Trzy dalsze osoby zostały ranne w kolejnym ataku.

Jak dotychczas nikt nie przyznał się do tych ataków. Surabaja to drugie pod względem wielkości miasto w Indonezji.

Agencja Associated Press zwraca uwagę że ataków dokonano wkrótce po tym jak policja stłumiła rozruchy w jednym z zakładów penitencjarnych w pobliżu Dżakarty, w których zginęło pięć osób. Do wszczęcia rozruchów przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS).

Władze indonezyjskie rozpoczęły walkę z dżihadystami po tym jak związani z Al-Kaidą zamachowcy dokonali w 2002 r. serii ataków bombowych na popularnej wśród turystów wyspie Bali zabijając 202 osoby.

Indonezja jest największym na świecie państwem z większością muzułmańską (ok. 90 proc.). Są tu jednak także mniejszości chrześcijańskie, hinduistyczne i buddyjskie. W ostatnich latach następuje wyraźny wzrost nietolerancji religijnej i konfliktów na tle wyznaniowych, których ofiarą padają członkowie mniejszości.

(j.)